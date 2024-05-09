إنريكي: سنحاول النهوض في أقرب وقت

دوليه

أعرب الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان، عن أسفه لإقصاء فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، الذي لم يكن، في رأيه، أفضل من فريقه في أي من مباراتي الذهاب والإياب، لكنه استغل الفرص التي سنحت له بشكل أفضل.



وفي تصريحات بعد المباراة، قال إنريكي: إنها لحظة حزينة في الرياضة عندما تخسر وخاصة بهذه الطريقة. أهنئ بوروسيا، فقد قدموا أداء رائعا في دوري أبطال أوروبا، في المباراتين اللتين خاضوهما قدموا أداء جيدا للغاية.



وأضاف: لا أعتقد أننا كنا أقل شأنا في كلتا المباراتين، النتيجة ما هي عليه، أهنئهم وأتمنى لهم كل التوفيق في النهائي ولنا نحن، للتعافي من الضربة الموجعة التي تعرضنا لها. وذكر المدرب الإسباني أن هذا هو حال الرياضة في المستوى الأعلى.



وأضاف: سنحاول النهوض في أقرب وقت ممكن استعدادا للفرصة المقبلة. وغادر باريس سان جرمان البطولة من نصف النهائي بخسارته في عقر داره على يد بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب (حديقة الأمراء) في باريس.

