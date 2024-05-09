بداية قوية لبوسطن وأوكلاهوما

دوليه

استهل كل من بوسطن سلتيكس واوكلاهوما سيتي ثاندر مشواريهما في الدور نصف النهائي لكلتا المنطقتين ضمن الادوار الاقصائية «بلاي أوف» لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفوزين كبيرين على حساب كل من كليفلاند كافالييرز ودالاس مافريكس تواليًا أول من أمس.

وعلى ملعب تي دي غاردن، حقّق بوسطن المتصدر ترتيب المنطقة الشرقية فوزا ساحقا على حساب كافالييرز الرابع 120-95.

وكان جايلن براون نجم الفريق الفائز بـ 32 نقطة واضاف اليه ديريك وايت 25 من بينها سبع ثلاثيات، حيث يواصل سلتيكس عروضه القوية في سعيه للظفر بلقبه الثامن عشر في الدوري.

وهيمن بوسطن بشكل كامل على المباراة وتقدم بفارق تخطى العشر نقاط في النصف الثاني قبل ان يحسم فوزه الذي برز ايضا فيه جايسون تايتوم مع 18 نقطة على الرغم من اكتفائه بسبع تسديدات ناجحة من اصل 19. وكان دونوفان ميتشل افضل مسجّل لكليفلاند بـ 33 نقطة، واضاف ايفان موبلي 17 وداريوس غارلاند 14.

وقال براون إن دفاع فريق سلتيكس كان الركيزة الابرز لتحقيق الفوز وأضاف لقناة «تي ان تي»: «الأمر يبدأ بالدفاع، أردنا ضبط أسلوب الدفاع وأبقيناهم تحت الـ 100 (نقطة)».

وفي اوكلاهوما، جاءت المواجهة بين ثاندر ومافريكس اكثر تنافسية، لكن عاد الاول ليحسمها بفارق مريح 117-95. وبعد تأخره بفارق تسع نقاط عند انتصاف المباراة، عاد دالاس في الربع الثالث ليقلّص الفارق الى نقطة واحدة. لكن ثاندر بتشكيلته الشابة استعاد توازنه سريعا حيث سجّل الكندي شاي غلجيوس الكسندر 10 نقاط في الربع الثالث منفردا ليساعد اوكلاهوما على توسيع الفارق من جديد وصولا الى حسم المباراة بقوة في الرابع.

وتفوّق ثاندر على منافسه 28-16 في الربع الرابع بفضل جالن ويليامس الذي سجل 10 نقاط في هذا الربع ليهدي فريقه فوزا كبيرا بفارق 22 نقطة. وكان غلجيوس الكسندر افضل مسجل للفائز بـ 29 نقطة مع تسع متابعات وتسع تمريرات حاسمة واضاف شيت هولمغرين 19 نقطة.

ولدى دالاس، كان كايري إرفينغ الافضل بـ 20 نقطة واضاف السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي يعاني من اوجاع في الركبة 19 نقطة.

