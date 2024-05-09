سيلفا عاد إلى فلومينينسي

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أعلن نادي تشلسي سابع الدوري الإنكليزي أول من أمس أن مدافعه البرازيلي ثياغو سيلفا (39 عاما) سينضم إلى فلومينينسي، نادي بداياته، في نهاية الموسم بعد أربع سنوات قضاها في صفوف النادي اللندني.



ووقع القائد السابق لمنتخب السيليساو (113 مباراة دولية) والذي لعب مع ميلان الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، لمدة موسمين، وبالتالي يمدد مسيرته الكروية التي بدأها عام 1998 مع فريق الشباب لفلومينينسي قبل أن يعود إلى صفوفه ويدافع عن ألوان فريقه الأول في الفترة بين 2006 إلى 2008.



وارتدى سيلفا قميص تشلسي أكثر من 150 مرة وفاز بثلاثة ألقاب كبرى، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية عام 2021، على الرغم من سجل خال من الألقاب على الساحة المحلية في إنكلترا. وكان سيلفا، الملقب بالـوحش، قال في شريط فيديو نشره النادي أواخر أبريل الماضي لحظة الإعلان رسميا عن رحيله تشلسي يعني الكثير بالنسبة لي. جئت إلى هنا بنية البقاء لمدة عام فقط، لكن انتهى الأمر بأربع سنوات.



وأضاف وهو يحبس دموعه بصعوبة: خلال هذه الفترة، كنت دائما أقدم أفضل ما لدي، لكن لسوء الحظ، كل شيء له بداية ووسط ونهاية.



وتابع متحدثًا بلغته الأم: هذا لا يعني أنها نهاية نهائية. آمل أن أترك الباب مفتوحًا حتى أتمكن من العودة في المستقبل القريب، حتى لو كان ذلك في دور آخر.



وأردف قائلاً: في العادة، يكون من الصعب بالفعل أن نقول وداعًا، ولكن عندما يكون هناك حب متبادل، يكون الأمر أكثر صعوبة.