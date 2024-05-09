تشلسي يستهدف الشاب ويليان

دوليه

أكد تقرير صحافي إنكليزي، أول من أمس أن تشلسي بدأ مفاوضاته لضم الجناح البرازيلي إستيفاو ويليان (17 عامًا) من نادي بالميراس. وبحسب صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، فإن تشلسي واثق بالتعاقد مع اللاعب، بعد بلوغه سن 18 عامًا في أبريل من العام المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن بالميراس على استعداد لقبول مبلغ أولي ثابت يبلغ حوالي 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت معتمدة على الأداء.



وأوضحت أن تشلسي لديه كشاف مقيم في البرازيل يتابع ويليان بشكل مستمر، بينما سافر ممثلون آخرون من النادي إلى البرازيل لمشاهدة اللاعب على أرض الواقع. ويمتد عقد إستيفاو ويليان، الشهير بـ ميسينيو مع بالميراس حتى 2026، وأطلقت عليه بعض وسائل الإعلام خليفة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد كان يريد التعاقد مع ميسينيو، لكن العلاقة بين رئيس الكشافة جوني كالافات ووكيل اللاعب جعلت الصفقة صعبة. وذكرت تقارير صحافية سابقة أن برشلونة انسحب من الصفقة بسبب أزمته المالية في الفترة الأخيرة.

