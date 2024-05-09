رفض استئناف نوتنغهام

دوليه

رُفض الاستئناف المُقدّم من نوتنغهام فوريست صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإنكليزي، لعقوبة حسم اربع نقاط من رصيده بسبب خرقه القوانين المالية في الدوري، وفقاً لما أعلنته الرابطة أول من امس. وسبق أنّ أقرّ النادي الذي قدّم استئنافه في 25 مارس بخرق عتبة قواعد الربحية والاستدامة بمقدار 40 مليون يورو في موسم 2022-2023.



ويُصارع نوتنغهام للبقاء، إذ يقبع في المركز السابع عشر بـ29 نقطة، بفارق ثلاث نقاطٍ فقط عن لوتون تاون الثامن عشر. ويُعدّ نوتنغهام ثاني الأندية الإنكليزية التي تعرّضت لحسم نقاط هذا الموسم بعد إيفرتون الذي فُرضت عليه عقوبتين، الأولى حسم 10 نقاط، وهي أقصى عقوبة في تاريخ الدوري، خُفّضت إلى ست عند الاستئناف، والثانية نقطتين بسبب خرق القواعد المالية أيضاً.



وتسمح قواعد الربحية والاستدامة للأندية بخسارة 122.4 ملايين يورو على مدى ثلاث سنوات.

واقتربت أندية عدّة من تجاوز الحدّ، الأمر الذي أدّى إلى انخفاضٍ كبيرٍ في الإنفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكانت الأندية الإنكليزية اتفقت في 29 أبريل على وضع حد أقصى للإنفاق في المستقبل، وفقاً لما أعلنت وسائل إعلام بريطانية، كوسيلة لاحتواء الفجوة الكبيرة بين أعلى وأسفل ترتيب الدوري.



وسيتم احتساب سقف الإنفاق (الرواتب، ورسوم الانتقالات، والرسوم المدفوعة للوكلاء...) بناءً على حقوق البث التلفزيوني التي يحصل عليها النادي الأقل ربحاً.

ولا يزال هذا الإجراء بحاجة إلى المصادقة من قبل الجمعية العامة المقبلة لرابطة الدوري في يونيو المقبل، من أجل أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2025-2026.

