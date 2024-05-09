انحصار المنافسة بين الأبيض والأخضر

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انحصرت المنافسة على لقب الدوري الممتاز بين العربي والكويت بعد نهاية الجولة السادسة من القسم الثالث والتي شهدت فوز الأبيض على الفحيحيل 2-0، والأخضر على النصر 4-0، وتعادل القادسية مع السالمية 0-0 ليبتعد الأصفر بفارق 7 نقاط عن المتصدر و4 عن الثاني.



وعزز الكويت صدارته بوصوله إلى النقطة 57، في الوقت الذي حافظ العربي على آماله بعد أن رفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن القادسية الثالث، ولم تتغير مراكز بقية الفرق، فظل السالمية رابعاً بـ 32 نقطة، والفحيحيل خامساً برصيد 27 نقطة، والنصر في المركز السادس والأخير لمجموعة البطولة بـ 24 نقطة.



وبينما أثبت الكويت أحقيته بالصدارة بعد فوزه الصعب على الفحيحيل في مباراة خاضها الأبيض بـ 9 لاعبين معظم أوقات الشوط الثاني، واصل العربي مطاردته بفوز صريح على النصر في مباراة شهدت هي الأخرى 3 بطاقات حمراء كان نصيب النصر منها اثنتين مقابل واحدة لمدافع العربي الجزائري عماد بوبكر، وهي السلبية الوحيدة للأخضر مقابل ايجابيات عدة جناها الفريق بهذا الفوز الكبير.



أبرزها عودة بندر السلامة من الإصابة وتسجيله هدفاً، ومشاركة عبدالرحمن الظفيري وظهوره بمستوى جيد، بالإضافة إلى إراحة بعض اللاعبين ومشاركة آخرين في الشوط الثاني كالمغربي حمزة خابا الذي عزز من صدارته للهدافين بتسجيله الهدف الـ 19 في المسابقة.



في المقابل، ظهر النصر مستسلماً وهو يتلقى الخسارة السادسة على التوالي في الجولة السادسة من مجموعة البطولة، ويبدو أن الجهاز بدأ بالفعل الاستعداد للموسم الجديد من خلال إشراك اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة في البطولة.



أما مباراة القادسية والسالمية، فقد خلت من أي إثارة فنية رغم أن المباراة تعتبر بروفة أخيرة قبل مواجهتهما المرتقبة يوم 21 مايو الحالي في نهائي كأس الأمير.

ويبدو أن الأصفر رمى منديل المنافسة على لقب الدوري على أمل الفوز بلقب أغلى الكؤوس وهي الأمنية ذاتها التي يتمناها السماوي.

