الحل في القادسية عند أهل الخبرة

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ما زال القادسية عاجزاً عن تحقيق طموح جماهيره بالفوز بلقب الدوري الممتاز، مواصلاً إخفاقاته في هذه البطولة للموسم التاسع على التوالي بعد تعادله 0 - 0 مع السالمية في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في اياب مجموعة البطولة حيث اصبح رصيده 50 نقطة في المركز الثالث.

وما ظهر عليه الاصفر من مستوى لا يوحي انه يسعى للظفر بالنقاط الثلاث التي تكفل له الاستمرارية في سباق المنافسة على اللقب مع الكويت والعربي، بل كان ثقيلاً في كل شيء،



وكأن المباراة لا تعنيه ولم تكن هناك لمسات فنية وعمل من قبل الجهاز الفني يسهم في تحقيق الفوز مجرد حركة دون اى فائدة حيث غاب التحضير في الوسط وافتقد إيقاع اللعب للسرعة وان بدا مثل ذلك، تكون غير مكتملة نظرا لعدم وجود اللاعب الذي يحسن تنظيم اللعب بعقلية اللاعب القائد، وان سعى بدر المطوع للقيام بهذا الدور لكن لم تكن مؤثرة بكون بقية اللاعبين فاقدي التركيز مع غياب الرغبة لديهم في تسخير إمكاناتهم لمصلحة الفريق.



وهذا الوضع لم يكن جديداً على الفريق منذ بداية الموسم، والفريق يسير بنظام خطوة ويترك سطراً، ومثل ذلك لا يمكن لفريق ان ينافس على بطولة تحتاج لانضباط ونفس طويل وليس للمزاجية من قبل أفراده.

والاهم من ذلك ان ننظر للعقلية التي تدير الفريق سواء من خلال التعاقد مع اللاعبين المحليين او في ملف المحترفين الذي يفتقر للنظرة الفنية التى تتوافق مع ما يحتاجه الفريق من لاعبين.



فالاختيار يأتي وفق رأي واعجاب احد محبي الفريق بما ان الادارة في هذا الموسم ضخت أموالاً هائلة لكن لم تكن هناك صفقة مربحة بالمعنى الحقيقي. فالقادسية لايريد محترفاً يقدم اداء بشكل متقطع بل الفريق بحاجة للاعب الثابت بمستواه ويكون إضافة وليس يكون عالة او يؤدي بمزاجية على غرار ما هو حاصل الآن.



ولا يمكن ان نغفل دور الجهاز الفني بهذا الجانب فله تأثير في المحترف إذا لم يحسن توظيفه يكون ضرره أكثر من نفعه للفريق، وهذا الكل لمسه من خلال تعاطي المشعان مع المحترفين بما انه استغنى عن التونسي يوسف بن سودة باعتبار انه يحتاج للاعب رقم 8، واذا به يتعاقد مع العماني عبدالله فواز الذي ظهر مستواه اقل من اللاعب المحلي وفي نفس الوقت خسر رأس الحربة الذي على اقل تقدير كان بن سودة يؤدي الواجبات وهو بالأصل يلعب في مركز ليس بمركزه.



كما انه أشرك الليبي محمد صولة في بعض المباريات كرأس حربة وفي الجهة اليسرى فمثل هذا التدوير يفقد اللاعب تركيزه.

ولابد من التأكيد على أمر آخر يتعلق باللاعبين المحليين فلا لاعب تتوفر لديه المقومات الفنية التي تستحق الرهان عليه في المستقبل لدرجة ان اللاعبين الكبار مثل خالد ابراهيم وبدر المطوع هم الأميز والأكثر عطاء، في حين الآخرون خارج المنظومة.



وهذه هي العلة الرئيسية التي يشكو منها الفريق حتى بلغ الأمر بالفريق أن يفشل في تحقيق الفوز على الكويت في المواسم الأخيرة وعلى العربي في الدوري على اعتبار انهما الفريقان المنافسان له، وهذا يكشف مدى معاناة الفريق، وهذا ما يجعل فترة العودة للمنافسة على الدوري طويلة وصعبة،



إن لم يكن هناك علاج جذري من قبل مختصين من أبناء النادي لديهم الخبرة والدراية لوضع الحلول لتلك العلل التي اغلبها مصطنعة، فهم الأبخص بما يحتاجه الفريق من النواحي الفنية التي يعاني منها الأصفر طوال السنوات الماضية.

