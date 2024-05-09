استقبال حافل لـ«أبيض السلة» الغانم: متفائلون بمزيد من الإنجازات

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حظي فريق كرة السلة في نادي الكويت باستقبال حافل في صالة التشريفات في مطار الكويت بعد وصوله متوجا بلقب منطقة الخليج في بطولة دوري غرب آسيا إثر تغلبه على مضيفه المنامة البحريني 99-92 في المواجهة الثالثة من بلاي أوف الدور النهائي الاثنين الماضي.



وتقدم رئيس نادي الكويت خالد الغانم المستقبلين للابطال، وعبر عن فخره واعتزازه بالانجاز غير المسبوق الذي حقق الأبيض بإحرازه المركز الأول لمنطقة الخليج للمرة الثالثة على التوالي.



وقال الغانم في تصريحات اعلامية: نهدي هذا الفوز إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي نظراً لأن الفريق يمثل الوطن وهذا الانجاز للشعب الكويتي كافة، نحن متفائلون بالمزيد من الانجازات من هذا الفريق الشاب الذي لا يتجاوز معدل اعماره 24 عاما.



وأضاف ان صانع الانجاز الحقيقي هو نائب رئيس النادي ومدير اللعبة بدر العصيمي الذي لم يدخر جهداً في دعم الفريق من جميع الجوانب، قائلاً: ابارك للاعبين والجهاز الفني هذا الأداء المشرف الذي مكن الفريق من المحافظة على المركز الاول للمرة الثالثة على التوالي إلى جانب الانجازات المميزة الاخرى المتمثلة بتحقيق لقب بطل العرب والوصول إلى نهائي غرب آسيا العام الماضي ونحن ننتظر المزيد في المستقبل القريب.



بدوره، بارك رئيس اتحاد كرة السلة ضاري برجس للكويت هذا الانجاز المميز الذي جاء بعد تعب ومعاناة كبيرين. وقال برجس الذي كان حاضراً ومؤازراً للأبيض في صالة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة إن الفوز في المركز الأول يعتبر نجاحاً لكرة السلة المحلية وهو جاء بعد مجهود كبير من الأبيض الذي تمكن من تجاوز المنامة أحد أفضل الفرق الخليجية حاليا.



وكان الكويت حقق المركز الاول بعد تغلبه على المنامة في مباراتين من أصل ثلاث إذ فاز الأبيض في اللقاءين الاول والثالث على أرض منافسه، وخسر اللقاء الثاني على أرضه.

وكان ثنائي النهائي الى جانب كاظمة الثالث تأهلوا الى الدور النهائي الذي يضم أيضا 3 فرق من منطقة وسط آسيا هم الرياضي والحكمة اللبنانيين وغورغان الإيراني فضلا عن بطلي الهند وكازاخستان ويقام بنظام التجمع يونيو المقبل.

