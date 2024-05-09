التضامن والساحل يتصارعان على بطاقة الصعود

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يتنافس التضامن والساحل على بطاقة الصعود الثانية إلى دوري الدرجة الممتازة عندما يحل الأول ضيفاً على اليرموك في الساعة 07:05 مساءً، ويلتقي الثاني مع الصليبخات على ستاد التضامن في التوقيت ذاته، ضمن الجولة العشرين والأخيرة من دوري الدرجة الأولى.



وضمن اليرموك الصعود ولقب البطولة بوصوله إلى النقطة الثلاثين، بفارق 4 نقاط عن التضامن الثاني صاحب الـ 26 نقطة، و6 نقاط عن الساحل الثالث (24 نقطة)، في حين أنهى برقان مبارياته بـ 12 نقطة في المركز الرابع، وتذيل الصليبخات جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.



ويحتاج التضامن للتعادل مع اليرموك من أجل ضمان بطاقة الصعود، حتى في حال فوز الساحل على الصليبخات لأنه يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة بعد تعادلهما 0-0 في القسم الأول و1-1 في الثاني، وفوز التضامن 3-0 في القسم الثالث، و2-0 في القسم الرابع.



أما الساحل، فينتظر خدمة من اليرموك بالفوز على التضامن على أساس أنه لن يجد صعوبة في الفوز على الصليبخات صاحب المركز الأخير.