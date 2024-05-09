عاشور: «ما نبي لعب يهال»

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دعا رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور جميع الأندية إلى التهدئة والتفكير فقط بتقديم المستوى الفني الذي يليق بالجمهور والذي يدل على تطور الكرة الكويتية والابتعاد عن المشاحنات وتأخير اللعب، مضيفاً بقوله: ما نبي لعب يهال.



وذكر في تصريح صحافي بعد الفوز النصر برباعية أول من أمس أن المنافسة على الدوري قوية بين الأخضر والأبيض دون استبعاد القادسية الذي تراجع قليلاً، مؤكداً أن جميع اللاعبين سواسية، وكلهم على قلب واحد والهدف هو التتويج بلقب الدوري.



وشدد على ضرورة الاستعداد مبكراً للموسم المقبل الذي سينطلق في أغسطس المقبل، واعداً بظهور الأخضر بصورة مختلفة وبمستوى أكبر وأعلى، وقال: علينا أن ننهي كل الأمور خلال اسبوعين أو ثلاثة من أجل الاستعداد مبكراً للموسم المقبل.