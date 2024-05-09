غزة والوجه القبيح

الاخيرة

في المرحلة الثانوية قرأت كتاب أحجار على رقعة الشطرنج للمؤلف وليام جاي كار، الذي وضح فيه حقيقة سيطرة اليهود الصهاينة على العالم، وأن حكامه ما هم إلا أحجار على رقعة الشطرنج يتحكم بهم تجار وكبار رجال صهيون لتحقيق مصالحهم التجارية والسياسية.



لذلك فهم من يشعل الحروب إذا أرادوا، وهم من أسس المنظمات الدولية الإنسانية والسياسية والاقتصادية؛ ليحكموا السيطرة بكل جوانبها فيضربوا دولاً بحقوق الإنسان وأيديهم ملطخة بدماء الأطفال والأبرياء من الحروب التي أشعلوها أو ساهموا بإشعالها. مؤلف هذا الكتاب قُتل بظروف غامضة.



ويقول جون بيركنز في كتابه اعترافات قاتل اقتصادي: إن دورهم - القتلة الاقتصاديين- هو تحويل الأموال من البنك الدولي، ومن الوكالة الاميركية للتنمية العالمية ومن منظمات أجنبية أخرى؛ لتصب أخيرا في خزائن الشركات الضخمة وجيوب قلة من الأسر الغنية التي تتحكم بموارد الأرض الطبيعية، وسبيلهم في ذلك تقارير مالية محتالة وانتخابات مزورة ورشاوى وابتزاز وغواية جنس وجرائم قتل.



ويقول ها-جون تشانج في كتابه ركل السلم بعيدا: إن من مهام الدول المستعمرة خلق فجوة اقتصادية كبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية، التي نالت استقلالها؛ لكي تصبح الأخيرة أسيرة مرة أخرى للدول الاستعمارية، بفرض سياسات وشروط تكبلها وتجعلها تابعة ومقيدة لها في المنظمات الدولية.



وعندما نتحدث عن خطة عالمية يقودها اللوبي الصهيوني؛ تنفيذاً لتعليمات بروتوكولات حكماء صهيون للسيطرة على العالم العربي والإسلامي، واستنزاف أمواله وسلب موارده، وأن يعيش في حالة من الاضطراب التي تبعده عن التنمية والتقدم، ومن ثم الاستقلال بموارده، يدعي البعض أننا من حزب المؤامرة لكي نغطي عجزنا.



واليوم الحرب على غزة تكشف الوجه القبيح لدول تدعي التقدم واحترام الإنسان وحقه في التعبير، تكبل الصحافة وتضرب الطلبة في الجامعات أمام سكوت مفضوح أو عتب خجل من منظمات عالمية، أزعجتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان بل وحتى الحيوان، منظمات تدافع عن حق الشواذ ولم تجرأ بالدفاع عن حق الإنسان في الحياة أو حتى في شربة ماء او كسرة خبز.



إذ لم يصح الغافلون من غفلتهم في هذه الأوضاع الواضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، فإننا نحتاج الى جيل آخر وشعب جديد وفكر مختلف، فهذا الوجه القبيح لا يمكن أن يختبئ خلف ادعاءات زائفة، ولا يمكن أن يتجاوزه إلا أعمى القلب وفاقد البصيرة.

