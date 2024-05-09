الكويت دانت اعتداءات المستوطنين على «مساعدات الأردن»

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للاعتداءات الإسرائيلية التي يقوم بها المستوطنون على قوافل المساعدات التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية أثناء توجهها لقطاع غزة.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها إذ تؤكد موقف دولة الكويت الداعي لضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال إدانة تلك الاعتداءات والحيلولة دون استمرارها لتؤكد ضرورة تأمين عبور جميع قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة للشعب الفلسطيني وبشكل مستدام للحد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

