الأمير: تعزيز آفاق التعاون البنَّاء بين الكويت وتركيا

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان هذا نصها: فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،، يسرنا ونحن نغادر الجمهورية التركية الصديقة بعد زيارة دولة أن نعبر لفخامتكم عن بالغ تقديرنا وامتناننا لما لقيناه وأعضاء الوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة، عكسا عمق الروابط التاريخية الوثيقة وعلاقات الصداقة الراسخة بين بلدينا وشعبينا الصديقين.



ونؤكد أن هذه الزيارة تعزز آفاق التعاون البناء بين بلدينا الصديقين في جميع المجالات والميادين، بما يحقق أهدافهما المشتركة ومصالحهما المتبادلة، ويلبي آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما نحو مزيد من التنمية والازدهار.

كما أود أن أعرب لفخامتكم عن أسمى معاني الشكر والعرفان على منحي (وسام الدولة)، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع مثمنا هذه البادرة الكريمة من لدن فخامتكم، التي تعكس عمق علاقات الشراكة والصداقة بين بلدينا الصديقين.وختاما.. أبعث لفخامتكم أطيب تمنياتي الشخصية لكم بموفور الصحة وتمام العافية، راجيا للجمهورية التركية وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة.وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير.



وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان وسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بحثا في لقائهما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والهجمات الإسرائيلية على غزة. وأصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بيانا حول فحوى المباحثات عقب اللقاء الثنائي للزعيمين والاجتماع الموسع في المجمع الرئاسي بأنقرة.



ولفت البيان إلى أن زيارة سمو أمير البلاد إلى تركيا تأتي بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل مفصل خلال لقاء الزعيمين.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث الخطوات المتخذة في العديد من المجالات انطلاقا من الصناعات الدفاعية، بالاضافة إلى سبل الارتقاء بحجم التجارة بين تركيا والكويت إلى خمسة مليارات دولار كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إعادة تفعيل آلية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والكويت وأن تشجيع الاستثمارات والتجارة المتبادلة من مصلحة البلدين.

وبحث الزعيمان التعاون بين البلدين في مجالات الدبلوماسية والصحة والثقافة والسياحة والتعليم.



وأكد الرئيس أردوغان على استمرار دعم تركيا لسيادة الكويت وسلامتها الإقليمية وأمنها وأن الاتصالات بين البلدين ستستمر بشكل وثيق على جميع المستويات.



وذكر البيان أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة كانت أيضا ضمن ملفات اللقاء حيث أكد الرئيس أردوغان أن موقف الكويت ضد الظلم الإسرائيلي يتمتع بالأهمية وأن هذا الموقف يضيف قوة للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن تركيا تسعى جاهدة منذ البداية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.



كما أشار الرئيس أردوغان إلى أهمية تطوير التعاون بين مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الدول التركية مؤكدا في هذا الإطار أهمية دعم الكويت لهذه الجهود وأن ذلك سيؤدي إلى فتح نوافذ فرص جديدة.

وعاد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن ظهر امس قادما من جمهورية تركيا وذلك بعد زيارة دولة.



وقد رافق سموه وفد رسمي ضم كلا من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح أمس جمهورية تركيا الصديقة وذلك بعد زيارة دولة.



وكان في وداع سموه على أرض المطار وزير الخزانة والمالية رئيس بعثة الشرف محمد شيمشك ووالي مدينة أنقرة واصب شاهين وقائد الحامية العسكرية لمدينة أنقرة اللواء أحمد كورو محمود وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا وائل يوسف العنزي وسعادة قنصل عام دولة الكويت لدى مدينة إسطنبول محمد سلطان الشرجي.رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

