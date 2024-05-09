سمو أمير البلاد وجَّه للرئيس أردوغان دعوة لزيارة البلاد

وطن النهار

صدر أمس الأربعاء بيان كويتي في ختام زيارة دولة قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى جمهورية تركيا.

وحسب ما جاء في البيان أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان دعم تركيا لسيادة دولة الكويت وسلامتها وأمنها الإقليمي، مشددا على أن الاتصالات بين البلدين ستستمر بشكل وثيق على جميع المستويات، معربا في الوقت نفسه عن تقديره للجهود الحميدة لدولة الكويت ودورها الإنساني الريادي على الصعيدين الاقليمي والدولي ومواقفها وسياساتها المتزنة الهادفة إلى تحقيق الازدهار للشعوب وتقريب وجهات النظر.



وبشأن التطورات في المنطقة أعرب البلدان عن القلق حيال الأوضاع في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة والجرائم التي ترتكب بحق الأشقاء الفلسطينيين والوضع الإنساني الكارثي هناك وما تواجه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من تهديد خطير سيؤدي إلى تهجير قسري للسكان نحو المجهول مؤكدين على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بمسؤولياتهم تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيجاد حل لهذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية.



وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية التركية على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة موجها سموه الدعوة لرئيس تركيا لزيارة الكويت.

