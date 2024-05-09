الصحف التركية: زيارة سمو الأمير تعزيز للتعاون المشترك

وطن النهار

أبرزت الصحافة التركية بمختلف توجهاتها أنباء الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى تركيا، حيث خصصت مساحات كبيرة في صدر صفحاتها الأولى، لوصف الزيارة والمباحثات التي أجراها سموه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



واختارت صحيفة يني شفق اليومية المقربة من الحكومة التركية أن يكون عنوان خبرها توقيع 6 اتفاقيات استراتيجية بين تركيا والكويت مشيرة الى أن البلدين وقعا ست اتفاقيات تعاون تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما في ذلك الدفاع والدبلوماسية.



واشارت الصحيفة الى أن الصحافة التركية أولت اهتماما واسعا بزيارة صاحب السمو إلى تركيا للتأكيد على العلاقات الأخوية والودية بين البلدين.

أما صحيفة أكشام فاختارت عنوان دعوة من دول الخليج لعالم المال في تركيا: يجب أن تتعاون القوتان، مشيرة الى ان الرئيس أردوغان استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد في إطار أول زيارة خارجية لسموه الى دولة غير عربية منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي.



وأوضحت الصحيفة أنه عقب المحادثات بين الزعيمين والوفود الكويتية - التركية أشرف الرئيس التركي وصاحب السمو على حفل توقيع اتفاقيات التعاون الست لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك القطاعات الدبلوماسية والدفاعية والتجارية، مشيرة إلى أن من بين الاتفاقيات بروتوكولا بشأن المشتريات الدفاعية بين الحكومتين ومذكرة تفاهم لإقامة حوار استراتيجي.



أما صحيفة ترك غون فقالت أمير الكويت في تركيا مسلطة الضوء على الاهتمام التركي بهذه الزيارة التي رأت انها تشكل دون أدنى شك مرحلة جديدة مهمة في العلاقات بين الكويت وتركيا وانطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية.

من جانبها، تناولت قناة أولكه تي في الإخبارية الزيارة من زوايا عدة، مشيرة إلى التوقيت المحكم للزيارة والذي يعكس مدى الأفق السياسي الذي تتحرك في نطاقه دولة الكويت لخدمة أهداف حيوية ليس فقط من أجل تعزيز أوجه التعاون الشامل بين البلدين وإنما من أجل تحقيق مزيد من التكامل والتوافق وربما التطابق في المواقف والآراء تجاه الوضع الإقليمي في المنطقة.



وأكدت الصحافة التركية أن زيارة صاحب السمو تعد تاريخية وتأتي في توقيت بالغ الأهمية كما تكتسب أهمية قصوى في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، خاصة الحرب في غزة.



ومن المعروف أن تركيا والكويت ترتبطان بشبكة من العلاقات المختلفة والتي لها تأثيراتها ودلالاتها في المعادلات السياسية في منطقة الشرق الأوسط سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة حيث شهدت العلاقات بين البلدين في حقبة ما بعد حرب الخليج الأولى عام 1991 نمطا متطورا خصوصا بعد الدور الذي لعبته أنقرة في المساهمة بتحرير دولة الكويت من براثن الغزو العراقي حيث تميزت تلك الفترة بتغيراتها المتلاحقة ودور تركيا فيها.

