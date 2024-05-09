الولايات المتحدة ثمَّنت للكويت دورها في عودة مواطنيها وأوروبيين من سورية

وطن النهار

أشادت الولايات المتحدة بالدعم الذي قدمته حكومة الكويت في تسهيل عودة مواطنين أميركيين وأوروبيين إلى بلدانهم من شمال شرقي سورية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في الإيجاز الصحافي اليومي: نشكر شركاءنا ونثني على إظهارهم القيادة، لاسيما الدعم الذي قدمته الحكومة الكويتية لتسهيل عودة مواطنين إلى بلدانهم.



وأضاف ميلر أن الخارجية الأميركية نجحت في إعادة 11 مواطنا أميركيا وتسهيل عودة ستة مواطنين كنديين وأربعة هولنديين وفنلندي بمن فيهم ثمانية أطفال، مشيدا بـ التنسيق الوثيق مع الشركاء عبر الوكالات لاجراء عملية الاعادة المعقدة. وأشار إلى أن هذه العملية تمثل أكبر عملية إعادة فردية لمواطنين أميركيين من شمال شرقي سورية.



وأضاف أنه مازال هناك حوالي 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة غير سورية في مخيمي (الهول) و(الروج) للنازحين معظمهم من الأطفال داعيا الحكومات أثناء قيامها بإعادة مواطنيها إلى إظهار الاهتمام والمرونة لضمان بقاء الأسر مجتمعة إلى أقصى حد ممكن.



وأكد ميلر أن الحل الدائم والوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومنشآت الاعتقال في شمال شرقي سورية يتمثل في إعادة المواطنين إلى دولهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، مشددا على التزام بلاده مساعدة الدول التي تسعى لإعادة مواطنيها من شمال شرقي سورية وإيجاد الحلول لغير القادرين على العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم.

