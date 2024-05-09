لويس: دعم الاقتصاد الفلسطيني أولوية قصوى

وطن النهار

استضافت سفارتا بريطانيا وفلسطين لدى الكويت وفداً من القنصلية البريطانية في القدس وفريق تصدير الممول من المملكة المتحدة. وكان الغرض من هذه الزيارة الناجحة للغاية هو استكشاف كيفية تصدير المزيد من السلع والخدمات الفلسطينية عالية الجودة إلى الكويت.



وكان للوفد جدول أعمال مزدحم في الكويت. وشملت الاجتماعات: وزارة الخارجية، وزارة التجارة والصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (KDIPA)، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ومجموعة من الشركات الخاصة التي تركز على الخدمات اللوجستية، والطعام والشراب، والحجر والرخام، والاتصالات. وتضمن كل اجتماع ترحيبا حارا بالوفد الزائر ورسائل دعم لحملة التصدير المقترحة.



وبهذه المناسبة قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: لقد كانت هذه الزيارة قيمة للغاية من الزملاء في القدس، الذين تلقوا ترحيبا حارا ومميزا، لافتة الى ان هناك شهية كبيرة في الكويت للمنتجات الفلسطينية عالية الجودة، خاصة المواد الغذائية والمنسوجات والحجر والرخام،



لذلك يعمل فريق تصدير الممول من المملكة المتحدة الآن بجد على الخدمات اللوجستية والمتطلبات الجمركية وغيرها من الأمور العملية لزيادة الصادرات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، مشيرة الى إن هذا المشروع المشترك بين السفارتين البريطانية والفلسطينية لدعم الاقتصاد الفلسطيني يمثل أولوية قصوى لفريقي، ونأمل أن يتم توقيع عدد من العقود التجارية مع الشركات الكويتية في المستقبل القريب جدًا.

