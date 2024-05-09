سيسكوسكا: افتتاح خط طيران جديد بين الكويت وكراكوف

وطن النهار

أكدت آنا مارتا جودوي- سيسكوسكا، القائمة بالأعمال في سفارة بولندا ان الكويت تتمتع بعلاقة قوية منذ عقود مع بولندا

واضافت في كلمة ألقتها في احتفال اقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني البولندي مساء اول من امس في فندق حياة ريجنسي بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشوون اسيا محمد حياتي، و د. ألكساندرا بوكوفسكا-مكابي، نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط، وميخائيل تشوليوا، رئيس قسم المغرب العربي والمشرق من إدارة أفريقيا والشرق الأوسط والعقيد أرتور روشنوفسكي الملحق العسكري البولندي المقيم في الرياض، قائلة: لقد شهدنا في العام الماضي معلماً مهما حيث احتفلنا بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين بولندا والكويت، وهي شهادة على التعاون الاستثنائي بين بلدينا.



واعلنت عن افتتاح خط طيران جديد يربط مدينة الكويت النابضة بالحياة بمدينة كراكوف الساحرة، مشيرة الى ان هذا الحدث لا يمثل مجرد بداية الرحلة فحسب، بل يمثل جسرا بين الثقافات، وفتح الأبواب أمام فرص جديدة، وتعزيز العلاقات بين وجهتين رائعتين.



وقالت: نتعاون مع الشركاء الكويتيين في مهمة أثرية مشتركة في صحراء الصبية وجزيرة فيلكا، مستطردة: لقد تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح منذ ما يقرب من عشرين عاماً. علاوة على ذلك، نحن فخورون بأننا تمكنا من تسهيل برنامج تدريب لطلاب خفر السواحل والبحرية الكويتية في بولندا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين بلدينا ومواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات الأخرى.



واعربت عن امتنانها العميق لكل فرد من أفراد الجالية البولندية في الكويت على حضورهم ودعمهم ومشاركتهم التي لا تتزعزع في الأحداث التي استضافتها السفارة.

كما توجهت بتحياتها الودية إلى مديرة المدرسة البولندية، والمعلمين لالتزامهم بتدريس اللغة البولندية والتاريخ للأجيال الشابة من البولنديين في الخارج.



وعن المناسبة قالت: نحتفل باعتماد دستور الثالث من مايو، الذي كان بمثابة نقطة تحول في تاريخ بولندا. في 3 مايو 1791، في القلعة الملكية في وارسو، اعتمد برلمان بولندا وليتوانيا، المرتبطان بالاتحاد، ثاني دستور وطني في العالم وأول دستور وطني في أوروبا. ويعد ذلك اليوم رمزا للمجتمع الإقليمي لأوروبا الوسطى والشرقية، ويظل مستودعا حيا للقيم الأساسية - الحرية والاستقلال والتضامن بين الشعوب والأمم.



عبدالله المشعل: علاقاتنا وبولندا في تطور مستمر



شارك وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح في احتفالية السفارة البولندية لدى البلاد أمس (الأربعاء)، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بولندا الصديقة تلبية لدعوة القائم بالاعمال في سفارة جمهورية بولندا لدى الكويت أنا مارتا تشيشكوفسكا.

وقد اعرب وكيل وزارة الدفاع عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لجمهورية بولندا الصديقة بهذه المناسبة الوطنية،



واشاد بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصعد.

حضر الحفل آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد درج سعد وعدد من الضباط الكويتيين الخريجين في الاكاديمية البحرية البولندية.

