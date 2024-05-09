محافظ العاصمة بحث وسفير أذربيجان العلاقات الثنائية

وطن النهار

استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي في مكتبه بديوان عام المحافظة، أميل كريمون سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت. وتبادل معه الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما. واستقبل كذلك وكيل وزارة النفط الشيخ نمر فهد مالك الصباح، لتقديم التهاني بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة العاصمة.



وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لوكيل وزارة النفط وعلى ما أبداه من مشاعر طيبة.

من جانب آخر، بحث محافظ العاصمة مع الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال عبدالرحمن العنزي خلال استقباله له عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية الجاري تنفيذها في نطاق محافظة العاصمة.

