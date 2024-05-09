بورسلي بحث ومسؤولين قضائيين مغربيين «التعاون القضائي»

وطن النهار

بحث رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بالكويت عادل بورسلي مع الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية في المغرب محمد عبد النباوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وقال بورسلي في تصريح صحافي انه بحث مع المسؤولين القضائيين المغربيين عددا من القضايا من اجل تعزيز سبل التعاون في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك.

واعرب في هذا السياق عن الرغبة في تبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين في المجالات القضائية والقانونية، وكذلك تعزيز الجهود لاسيما في مجال مكافحة الجريمة بكل اصنافها. ولفت الى ان اللقاء شكل ايضا مناسبة للاطلاع على الاجتهادات القضائية في البلدين بالمسائل ذات الاهتمام المشترك.

