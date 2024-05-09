القوة البرية تخلصت من قنبلة تزن ألف رطل

وطن النهار

قامت هندسة القوة البرية متمثلة بمجموعة التفتيش و التخلص من المتفجرات بالتعامل مع قنبلة غير متفجرة تزن 1000 رطل من آثار الغزو العراقي الغاشم في موقع كلية علي الصباح العسكرية الجديد قيد الإنشاء في منطقة المطلاع.



حيث توجهت على الفور منذ ورود البلاغ فرقة الاستطلاع التابعة لمجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات لمعاينة الموقع وتبين انها قنبلة غير متفجرة من آثار الغزو العراقي الغاشم، ثم قامت مجموعة التخلص باتخاذ كل الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وتم التخلص من القنبلة بنجاح دون وقوع أي أضرار جانبية جراء التفجير.

