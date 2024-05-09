مختصون: قوانين مدروسة لتنظيم المحتوى الإعلامي

وطن النهار

اختتم الملتقى الاعلامي العربي الـ 19 أعماله أول من امس، وأكد المشاركون في جلسة حوارية بعنوان صناعة المحتوى.. بين الترفيه والمسؤولية على أهمية وجود قوانين مدروسة تنظم المحتوى الاعلامي.



وشددوا على اهمية مواكبة الطفرة التي تشهدها المحطات الإذاعية والموسيقية لافتين الى الصعوبات التي تواجه هذا المجال إلى جانب التطورات في مجال الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.



وجاءت جلسة اخرى بعنوان مؤسسات المجتمع المدني الصحافية والإعلامية ..تحديات وطموحات التي أكد المشاركون فيها على أهمية مؤسسات المجتمع المدني الإعلامية والتحديات التي تواجههم بقلة الدعم المادي والقوانين المقيدة لعملهم، مشددين على أن تطورات الذكاء الاصطناعي ستؤثر إيجابا على العمل الإعلامي.



من جانبهم، قال المشاركون في جلسة حوارية جاءت بعنوان (الإعلام والتكنولوجيا.. ذكاء المستقبل) إن التطور التكنولوجي غيَّر نمط الحياة بشكل عام لاسيما في مجال الإعلام الذي باتت التقنيات الرقمية تشكل جزءا أساسيا في المواد الإعلامية.



وأوضح المشاركون في جلسة بعنوان (البرامج الحوارية بين شاشة التلفزيون .. ووسائل التواصل الاجتماعي) أن وسائل التواصل أصبحت وسيلة للمعلومات والأخبار إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية التي مازالت تحظى بثقة المتابعين كمصدر أساسي للمعلومة باعتبارها ذات مصداقية أعلى مقارنة ببعض منصات التواصل الاجتماعي.



وختم الداعية المصري مصطفى حسني جلسات الملتقى الحوارية بجلسة بعنوان (تعال نغير الفكرة: كيف نستمتع بالحياة) وبإدارة الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس أكد فيها على أهمية التمسك بالقيم والمبادئ وإيجاد سبل للحياة بسعادة دون تجاوز حدود الدين.



وكرم وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس خلال فعاليات الملتقى كوكبة من الإعلاميين وهم رئيس تحرير جريدة القبس الكويتية وليد النصف ورئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة سعد الرميحي والاعلامي السعودي علي العلياني والداعية المصري مصطفى حسني ومدير عام وكالة أنباء الإمارات محمد الريسي والشاعر المصري جمال بخيت ورئيس جمعية الصحافيين العمانية الدكتور محمد العريمي والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت نواف الغربللي ورئيس جمعية الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي والاعلامية اللبنانية لانا مدور والاعلامي المغربي رشيد علالي.

