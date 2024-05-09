محافظ الأحمدي افتتح «من الروبية إلى الدينار»

وطن النهار

أعرب محافظ الأحمدي الشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح عن سعادته برعاية وحضور معرض الفني من الروبية الى الدينار الذي نظمته أسرة التوجيه الفني للتربية الفنية بمنطقة الاحمدي التعليمية صباح امس الاربعاء في مجمع ذا وير هاوس بمنطقة جنوب الصباحية ، بمشاركة العديد من الاعمال الفنية لطلاب وطالبات مدارس الاحمدي وبحضور الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف في وزارة التربية حصة المطوع.



وأشاد المحافظ بمستوى اللوحات الفنية المشاركة بالمعرض ومدى حرص المشاركين على التعبير عن مراحل تطور العملة الكويتية ، وارتباطها بالمجتمع قديما وحديثا، معربا عن شكره الى القائمين على تنظيم المعرض والطلاب والطالبات المشاركين فيه وأولياء امورهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح دائما فيما يفيد بلدنا الكويت.



من جانبها، قالت موجه أول التربية الفنية بمنطقة الاحمدي التعليمية منال الغضبان: ان المعرض يأتي في إطار الاحتفال بيوم العملة الكويتية ، لافتة الى ان المعرض منح الطلاب فرصة كبيرة للبحث عن تاريخ العملة الكويتية.

