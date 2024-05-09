«حماية البيئة» منحت عضويتها الفخرية للواء الخدة

وطن النهار

منحت الجمعية الكويتية لحماية البيئة عضويتها الفخرية للواء يوسف الخدة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات ورئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية.

وأكدت رئيسة الجمعية الدكتورة وجدان العقاب أن الشراكة البيئية مع وزارة الداخلية تعكس استمرارية التعاونات البرامجية المشتركة فيما بينهما وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجمعية ووزارة الداخلية.



وأوضحت أنها التقت اللواء الخدة وبحثت معه مذكرة التفاهم بين الجمعية والوزارة، كما تم استعراض الأنشطة والنجاحات التي تمت على مدى سنوات نتيجة اهتمام وتعاون اللجنة مع الجمعية لتحقيق أهدافها، والمشاركة في دعم جهود الجمعية في الإنتاج الإعلامي التوعوي البيئي من قيادات وزارة الداخلية التي لم تتأخر يوما في دعم قواعد الشراكة البيئية مع الجمعية على أرض الواقع. وذكرت أنها تناولت مع اللواء الخدة مجالات التعاون بين الجمعية والعديد من قطاعات وزارة الداخلية المتعددة والتي تتقاطع مع اهداف الجمعية في أكثر من مجال ومنها التوعية المجتمعية.



وقد أبدى الوكيل تعاونه في مواصلة تسهيل مهام فرق ولجان الجمعية في المواقع والمرافق المشمولة بتبعيتها للجنة الأمنية لمتابعة قرارات مجلس الوزراء، ويكون التعاون لوجستيا وعلميا وفنيا وتوعويا في المجالات البيئية المختلفة، من خلال التشارك في المشاريع ذات العلاقة البيئية، وذلك بغرض تطبيق آلية عمل لتبادل المعرفة وتعزيز القدرات العلمية والعملية والفنية.

