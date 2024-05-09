«الاستئناف» أيدت حبس قاتل 10 سنوات مع الشغل

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف في قضية قتل مواطن بمنطقة جابر الأحمد بتأييد الحكم بحبس المتهم الأول 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس 6 أشهر وتغريم الثالث 150 ديناراً.

وكانت النيابة اتهمت المتهم الأول وهو طالب كويتي عشريني بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى بادر بدهسه بمركبته قاصدا إزهاق روحه وشرع بقتل المجني عليهما الآخرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وما أن ظفر بهما حتى بادر بدهسهما بمركبته وقد خاب مسعاه لسبب لا دخل لإرادته فيه، في حين اتهمت المتهمين من الثاني إلى السادس بتبادل الضرب فيما بينهم.

