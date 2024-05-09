«مدربو الكليات» باركت تزكية زملائها في «رابطة التدريس»

وطن النهار

باركت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية لزملائها أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس بمناسبة تجديد الثقة بهم وتزكيتهم للاستمرار في قيادة الرابطة للدورة النقابية 2024/2026 .



وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن باب الترشح قد اغلق على سبعة مرشحين فقط وهو العدد اللازم لتشكيل الهيئة الإدارية للرابطة، كما باركت انضمام أ. د. حسين الهدبة من كلية التربية الاساسية، د. محسن العارضي من كلية الدراسات التكنولوجية، وتمنت للهيئة الإدارية الجديدة السداد والتوفيق في خدمة زملائهم أعضاء هيئة التدريس والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

