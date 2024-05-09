الفجام: فتح «رياض الأطفال» و«فني الطوارئ الطبية» العام المقبل

وطن النهار

أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام: أن الهيئة ماضية في خططها التطويرية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلبة في عملية القبول للعام الدراسي المقبل 2025/2024.



وقال الفجام في تصريح للصحافيين: نعمل جاهدين لزيادة السعة العددية لاستقبال الطلبة للقبول في تخصص التمريض بشكل اكبر، لان مهنة التمريض تعتبر من المهن المطلوبة في القطاع الصحي، مشيراً إلى ان البرامج الدراسية والتدريبية في التطبيقي في تطور مستمر، لافتاً إلى أن ابرز اهداف الهيئة هي فتح المزيد من اسواق العمل وأبرزها في الوقت الحالي القطاع الخاص.



وأعلن الفجام عن اعادة فتح برامج للقبول كانت مغلقة منذ فترة طويلة، وابرزها: تخصص رياض الاطفال في كلية التربية الأساسية، وفني الطوارئ الطبية في كلية العلوم الصحية.



واعرب الفجام عن فخره بإنجازات المعهد العالي للاتصالات والملاحة، مشيرا إلى أن الحفل الختامي السنوي أصبح عادة سنوية للمعهد، ليتطرق بها عما قدمه خلال مسيرته التدريبية، موضحا أنه يعتبر واحداً من الـ8 معاهد في قطاع التدريب التي توفر فرص عمل لمختلف قطاعات الدولة، متوقعا المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.



بدوره كشف نائب المدير لقطاع التدريب سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي، عن طرح 6 برامج جديدة سيتم طرحها في خطة القبول المقبلة، وبانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية على 4 منها تخص وزارات الدولة، ابرزها الداخلية والخارجية والاطفاء، لتلبية احتياجات سوق العمل.



من جانبه أكد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة عباس السماك أن المعهد ما زال مستمرا في تحقيق الإنجازات بعد مضي 58 عاما، من أجل تحقيق أهدافه السامية الهادفة لخلق الكوادر الوطنية الفنية الماهرة من أبناء الوطن، للعمل في جهات الدولة بالقطاعين العام والخاص،



وكذلك لتحقيق الأهداف المنشودة لطموحات التطبيقي وقانون انشائها في عام 1982، من أجل الارتقاء بالشأن الأكاديمي والتدريبي، الذي يحقق الرفعة والمقام السامي للكويت.

