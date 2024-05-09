السماك لـ«النهار»: قبول 800 متدرب في «الاتصالات والملاحة»

وطن النهار

أكد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عباس السماك استمرار التعاون بين المعاهد وسوق العمل بشكل فعال.



وقال السماك في تصريح لـ النهار: ان تعاون المعهد مع سوق العمل ما زال مستمرا وبشكل فعال استعدادا للعام التدريبي القادم 2024 / 2025، مشيراً إلى ان المعهد انتهى أخيراً من عقد الاجتماعات للجنة الثنائية بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بالمعهد مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتجديد التعاون بعد سنوات طويلة لتنفيذ دورات لتخصصات مرشد بحري وفني اتصالات بحرية.



وأشار إلى انه سيتم تنفيذ دورات لصالح الإدارة العامة للطيران المدني لتخصصات تسهيلات المطار وأمن وسلامة المطارات وان جميع هذه الدورات المميزة والمنتهية بالتوظيف يتم تنفيذها من قبل قسم الملاحة بالمعهد.



وأوضح أن إدارة المعهد قررت زيادة تنفيذ أعداد الدورات لتخصص الأمن السيبراني المعنية بنظم حماية المعلومات من قبل قسم الكمبيوتر في المعهد نظراً للإقبال الكبير من قبل جهات الدولة المختلفة على مخرجات هذا التخصص في الآونة الأخيرة لأهمية هذا التخصص في عصر ثورة المعلومات وكيفية الحفاظ عليها علما بأن المعهد هو الجهة الوحيدة المنفردة لتنفيذ هذا التخصص في معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ودولة الكويت والمعتمدة مسماها من قبل ديوان الخدمة المدنية،



بالإضافة الى تنفيذ دورات تدريبية لصالح شركات العقود لمؤسسة البترول الكويتية والخاصة بحماية أمن المنشآت إضافة الى الدورات التخصصية العامة لبقية أقسام المعهد التخصصية في مجال الكهرباء والالكترونات وأنظمة التحكم لصالح جهات مختلفة.



ولفت السماك إلى ان المعهد يتوقع قبول أعداد المتقدمين في الفصل الأول للعام 2025/2024 من 700 الى 800 متدرب ومتدربة كما هو المعتاد في كل فصل تدريبي جديد بالإضافة الى أعداد القبول لخطة الشواغر لمجموعة المنتسبين من المتدربين والمتدربات غير الكويتيين.



واختتم: انه ونظرا لزيادة أعداد القبول في المعهد في السنوات الأخيرة ووصول أعداد المنتسبين الدارسين قرابة 4000 متدرب ومتدربة فإن المعهد يستعين لتدريب المقررات من العاملين في مختلف جهات الدولة لمختلف الأقسام التدريبية لتعويض النقص في أعداد الهيئة التدريبية ويعول المعهد كثيرا على اعلان التوظيف القادم قريبا لقطاع التدريب لتعيين أعضاء الهيئة التدريبية بالمعهد وذلك لتعويض النقص الحالي ولتحقيق جميع الاحتياجات التدريبية الأساسية بالشكل الذي يحقق كل أهداف المعهد والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

