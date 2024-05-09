الرفاعي: دعم كبير من قيادة الحرس الوطني للارتقاء بأداء المنتسبين

وطن النهار

تحت رعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، وكبار القادة والضباط، أقام فرع الاتحاد الرياضي في نادي ضباط الحرس الوطني حفل ختام النشاط الرياضي للحرس الوطني للموسم التدريبي (2023- 2024).



ونقل وكيل الحرس الوطني للفرق الرياضية تهنئة وتقدير سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، على النتائج المشرفة التي حققتها الفرق الرياضية خلال الموسم التدريبي على مستوى دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتي تضاف إلى السجل الرياضي المتميز للحرس الوطني.



وأكد وكيل الحرس الوطني أن قيادة الحرس الوطني تولي اهتماما كبيراً بالأنشطة الرياضية ورفع مستوى اللياقة البدنية لجميع المنتسبين، مشيراً إلى أن الإنجازات التي توّجت بحصد المراكز الأولى في غالبية المشاركات جاءت بفضل المتابعة الحثيثة والجهد والمثابرة والدعم الكبير الذي تقدمه القيادة للمنتسبين للارتقاء بالأداء في مختلف المجالات، ثم قام بتوزيع الجوائز على الحاصلين على المراكز الأولى من وحدات الحرس الوطني ودوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، داعياً إلى مواصلة هذا التميز الذي يثبت ريادة الحرس الوطني.

