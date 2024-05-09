افتتاح مسابقة العلوم للبحث العلمي في كلية العلوم

وطن النهار

افتتح القائم بأعمال عميد كلية العلوم د. محمد بن سبت مسابقة العلوم للبحث العلمي للعام الجامعي (2023- 2024) والتي ينظمها مكتب التوجيه والإرشاد على مدى يومين، بحضور كل من مساعد العميد للشؤون العلمية والأبحاث والدراسات العليا أ.د. سوزان أحمد البستان، ومساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب د. فارس العازمي، وعضو هيئة التدريس من قسم الرياضيات د. عبد العزيز السنافي، وعضو هيئة التدريس من قسم الإحصاء د. فاطمة القلاف، ورئيس مكتب التوجيه والإرشاد أ. منى محمود.



وتتكوّن لجنة تحكيم المسابقة من رئيس لجنة التحكيم أ.د. سعد مخصيد من قسم الكيمياء، والقائم بأعمال رئيس قسم علوم البيولوجيا د. حسين بهبهاني، ود. طارق الرشيد من قسم علوم البحار، ود. منصور عبد العزيز من قسم علوم الحاسوب، ومن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع د. صالح الدعيج.

