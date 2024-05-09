بلدية الجهراء رفعت 32 درب أنقاض

وطن النهار

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية الجهراء حملة تفتيشية للكشف عن أعمال خدمات النظافة العامة وعن تنفيذ أعمال متعهدي نظافة وشركات لنظافة العامة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح القرارات الصادرة بشأن النظافة العامة وأشغال الطرق داخل نطاق المحافظة.



وأسفرت الجولات الميدانية عن رفع 32 درب أنقاض في منطقة العبدلي وجارٍ استمرار الحملات الميدانية من قبل الفرق الرقابية وعدم التهاون في اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

