خريف ظفار.. فعاليات متنوعة وتجارب حافلة بالإثارة والتشويق

وطن النهار

في إطار استعدادات بلدية ظفار لانطلاق فعاليات خريف ظفار 2024م، وسعياً لتعزيز جهودها في الترويج للموسم السياحي في محافظة ظفار؛ شاركت البلدية في اللقاء الاعلامي الذي نظمته سفارة سلطنة عمان بدولة الكويت.



وعن أبرز فعاليات موسم خريف ظفار لهذا العام أعلنت بلدية ظفار خلال اللقاء الاعلامي إن أنشطة وفعاليات هذا العام ستبدأ مبكراً بالتزامن مع دخول موسم الخريف فلكياً بتاريخ 21 يونيو وحتى 21 سبتمبر القادم، حيث ستتوزع الفعاليات في عدة مواقع قائمة وأخرى جديدة؛ ما سيوفر للمواطن والمقيم والزائر الفرصة لخوض تجارب جديدة مليئة بالإثارة والتشويق.



وعن منطقة أتين سكوير سوف تكون الفعاليات هناك عالمية (باعتبارها مركزاً للفعاليات العالمية)، بالاضافة إلى الحفلات الفنية العُمانية والعربية، وأما منطقة الألعاب ستكون هذا العام بفكرة مختلفة ومخصصة للألعاب الحديثة المتطورة وبشكل جذاب تتضمن ميداناً للتحدي الرياضي وعروض الإضاءة والليزر، وكذلك توفر جميع الخدمات للزائر من مطاعم ومقاهٍ بطابع مختلف ومميز.



عودة الماضي



أما فعاليات عودة الماضي لأول مرة فستقام في منطقة السعادة بعد استحداث أنشطتها لتشمل محاكاة البيئات المحلية في محافظة ظفار مع إضافة بعض البيئات من مختلف محافظات سلطنة عُمان، إذ تتضمن الفنون التقليدية والأسواق التراثية ومنتجات متنوعة للحرفيين والحرفيات بالإضافة إلى عروض وفنون حية تجسد الثقافة العُمانية.



وعن الحدائق والمتنفسات لهذا العام، بينت البلدية بأن حديقة عوقد خصصت هذا العام لفئة الأطفال، وسوف تضم قرى عالمية ترفيهية تُعنى بالطفل، ومنطقة الألعاب والفعاليات والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى المجسمات المضيئة، مع توافر المطاعم والمقاهي المتنوعة خدمة لمرتادي الموقع.



حديقة صلالة



أما حديقة صلالة العامة سوف تشمل أنشطة وفعاليات رياضية تستهدف الفئات العمرية المختلفة بهدف دعم وتشجيع الرياضة والتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة البدنية.

وسوف يقام مهرجان ظفار للمسرح الدولي لأول مرة وذلك ضمن تشجيع المجالات الثقافية والأدبية بمشاركة فرق مسرحية من داخل وخارج سلطنة عُمان.



وبخصوص مسرح المروج كشفت بلدية ظفار عن أنه سوف يحتضن هذا العام حفلات فنية مبهرة من خلال استضافة نخبة من الفنانين العُمانيين والعرب على مستوى عالٍ وسيقدم مفاجآت وحفلات حتى على مستوى الوطن العربي ومنها لأول مره في سلطنة عُمان.



أنشطة ثقافية



وتحرص بلدية ظفار على تعزيز الفعاليات المصاحبة لموسم خريف ظفار 2024م، من خلال إقامة العديد من الفعاليات في مواقع مختلفة وكذلك في مختلف الولايات بالمحافظة، وتركز على الأنشطة الثقافية والتجارية والترفيهية والرياضية إلى جانب إقامة معارض تخصصية في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وكذلك الفعاليات السنوية مثل سباق الكارتنج بصلالة بميدان الاحتفالات، وفعالية الدراج ريس بمنطقة الدمر بولاية مرباط.



كما نفذت البلدية الأعمال التطويرية للعديد من المواقع السياحية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص مثل إطلالة وادي دربات، والواجهة البحرية لمنطقة المغسيل وعين جرزيز، ومنطقة إطلالة حمرير، وذلك ضمن جهودها لتطوير وتحسين المواقع السياحية والطبيعية في محافظة ظفار.



يذكر أن موسم خريف ظفار سجل ارتفاعاً في حصيلة زواره خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عددهم العام الماضي 962 ألف زائر من داخل سلطنة عُمان وخارجها مقارنة بـ 813 ألف زائر في عام 2022م، ومن المتوقع أن يتجاوز زوار الموسم لهذا العام حاجز المليون زائر.



تتبنى وزارة التراث والسياحة مجموعة من الوسائل والبرامج الترويجية لوضع سلطنة عُمان ضمن خارطة العالم السياحية من خلال تنفيذ الحملات الترويجية، اهمها تنظيم فعاليات محلية سياحية ورياضية وثقافية، وتنفيذ العديد من ورش العمل في الأسواق المستهدفة، بالإضافة الى المشاركة في المعارض الإقليمية والعالمية المتخصصة.



حملات تسويقية



ومن ابرز الجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة في الكويت هي تنفيذ حملات تسويقية مشتركة مع الشركات السياحية الكويتية تقوم على تصميم وانشاء باقات وحزم سياحية جاذبة لزيارة سلطنة عمان، وكذلك تنظيم رحلات تعريفية لعدد من الشركات الكويتية وذلك بهدف تعزيز المعرفة لدى هذه الشركات بالمقومات والمنتجات السياحية التي تزخر بها عمان والقيام بحملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمقومات السياحية تستهدف أكثر من مليون مشاهدة علاوة على بث ونشر إعلانات ترويجية عبر وسائل الاعلام الكويتية التقليدية.



وسبق ان قامت الوزارة خلال العام المضي تنفيذ ورشة عمل متنقلة في السوق الخليجي وكانت الكويت احدى المحطات التي تم عقد لقاءات عمل بين مشغلي القطاع السياحي العماني المشارك في هذه الحلقات وأكثر من 80 شركة سياحية في الكويت.



برامج تسويقية



وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركاء القطاع السياحي في الوقت الحالي على اعداد برامج تسويقية تهدف للترويج لصيف عمان تحديدا للوجهات السياحية بالمناطق الباردة كالجبل الاخضر والاشخرة وكذلك مضاعفة الزخم والجهود في الترويج لاهم موسم سياحي في المنطقة وهو موسم خريف ظفار الذي يبدأ اعتباراً من تاريخ 21 يونيو وحتى 21 سبتمبر، علماً بأن موسم ظفار السياحي استقبل خلال العام الماضي تقريباً مليون زائر ومع زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة في هذا العام يتوقع زيادة عدد الزوار القادمين من الكويت الشقيقة.



وتأتي مشاركة وزارة التراث والسياحة في المؤتمر الصحافي في اطار الحرص والاهتمام بتعزيز نشاط الحركة السياحية للزوار القادمين من الكويت من مواطنين ومقيمين الى سلطنة عمان واستكمالاً للجهود الترويجية القائمة والسعي لتعزيزها ومواءمتها مع مواكبة حجم النمو المتوقع.

