«المركز»: 6.06 ملايين دينار إجمالي إيرادات الربع الأول

مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي المركز عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 6.06 ملايين دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 1.19 مليون دينار عن الفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 2.77 مليون دينار عن الربع الاول من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة بلغت 3.18 ملايين دينار كويتي عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وصرح علي خليل، الرئيس التنفيذي للمركز: شهد الربع الأول من العام 2024 ترقب السوق الكويتي لانتخابات مجلس الأمة كعامل مؤثر في السياسات الاقتصادية والتنموية للبلاد، مما ينعكس بدوره على مناخ الاستثمار.



كما شهدت الأسواق العالمية تحولاً كبيراً في التنبؤات حول أسعار الفائدة ومستويات التضخم، حيث عززت توقعات خفض أسعار الفائدة من أداء أسواق الأسهم، على الرغم من الترجيحات بأن وتيرة التخفيضات أبطأ من آمال الأسواق في مطلع العام.



وصرح عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب- إدارة الثروات وتطوير الأعمال في المركز، قائلاً: ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 15% ليبلغ 1.3 مليار دينار كويتي كما في الربع الاول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وتسهم استراتيجية المركز وتركيزه على تلبية أهداف العملاء الاستثمارية في تمكينه من الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.



وسيستمر خبراء المركز في تصميم وتقديم وإدارة الحلول الفعالة التي تحقق النمو والتطور والتوسع، وتعزيز مكانته كشريكٍ موثوقٍ في بناء وتنمية الثروات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

