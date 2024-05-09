إسبيته: 4.16 ملايين دينار أرباح «إيفا للفنادق» في الربع الأول

مال وأعمال

اعتمد مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من 2024. وأظهرت النتائج نموا في أرباح الشركة بنسبة 3,768% مقارنة بالربع الأول من 2023، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 4.16 ملايين دينار مقارنة بـ107.5 آلاف دينار للربع الأول من العام ماضي، وربحية 18.16 فلسا للسهم مقارنة بـ0.47 فلس للسهم الواحد للفترة ذاتها من العام الماضي.



كما ارتفع اجمالي الأصول بنسبة 7% ليبلغ 211.25 مليون دينار مقارنة بـ198.30 مليون دينار للربع الأول من 2023، وانخفض اجمالي المطلوبات بنسبة 5% ليبلغ 153.57 مليون دينار، وارتفع اجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 92% ليبلغ 10.752 ملايين دينار.

علما بأن ربحية السهم قبل زيادة رأس مال الشركة، نتيجة توزيع اسهم المنحة، بلغت 22.7 فلسا للسهم الواحد، وبعد الزيادة بلغت 18.16 فلسا للسهم الواحد.



وستكون أسهم المنحة في حسابات مساهمي الشركة بتاريخ 12/6/2024، والتي تعادل 25% من رأس المال بعد موافقة الجمعية العامة على الزيادة.

أعرب خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات عن سعادته بهذه النتائج قائلا: فخورون بالنتائج التي حققتها الشركة في الربع الأول من 2024 والناتجة عن زيادة أرباح الشركة التشغيلية، وارتفاع نسبة انجاز مشروعي أورلا دورشتسر وأورلا انفنيتي، كذلك نتيجة للاستراتيجية التي وضعتها الشركة لاعادة الهيكلة واطفاء الخسائر، ونتطلع للبناء على هذه النتائج لتحقيق المزيد من الأرباح للشركة ولمساهمينا الكرام.



وعن عمليات ومشاريع الشركة خلال الربع الأول من 2024، تحدث اسبيته: في اورلا دورشستر، والذي بيع 87% من وحداته، تم الانتهاء من اعمال التصاميم، والحصول على التراخيص اللازمة للبدء بالأعمال التنفيذية.



كما تم الانتهاء من اعمال تجهيز الموقع وتسليمه للمقاول العام في فبراير الماضي، والذي بدأ بالأعمال المسندة اليه بالموقع في مارس، حيث من المخطط تنفيذ المشروع خلال 27 شهرا، وتسليم المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2026. بالنسبة لأورلا انفنيتي، والذي تم بيع 80% من وحداته، تم الانتهاء من 75% من اعمال التصاميم، وانجاز 50% من اعمال تجهيز الموقع، حيث من المخطط الانتهاء منها بالكامل بحلول الربع الثالث من العام الحالي.



في جنوب افريقيا، استمر النشاط في مشروع Zimbali Lakes على مساره الإيجابي في الربع الأول من عام 2024. وبدأ نقل ملكية مشروع 32 Boulevard Edge السكني المباع بالكامل، مع نقل عدد قليل من الوحدات المتبقية في الربع الثاني. تم أيضًا إجراء عمليات نقل الأراضي في المرحلتين 1 و2، وشهدت مبيعات أغلى العقارات في بحيرات زيمبالي في المرحلة الثالثة والمواقع السكنية المنفردة البالغ عددها 106 موقعًا والتي تم إطلاقها حديثًا في منطقة تاتالي فيوز، استيعابًا إيجابيًا إلى حد ما على الرغم من صعوبة الاقتصاد المحلي والدولي.



وأخيرا، يتقدم ملعب Zimbali Lakes للغولف الجديد المكون من 18 حفرة، الوحيد قيد الإنشاء حاليًا في جنوب أفريقيا، بشكل جيد. واختتم إسبيته تصريحه قائلاً: متحمسون لأداء السوق في الامارات وتحديدا في دبي، وما نطوره من مشاريع ونقدمه من منتجات، تدعم تواجدنا كمطور عقاري رائد على جزيرة النخلة، وتعزز من قائمة مشاريع الشركة، وتحقق المزيد من الارباح للمساهمين.

