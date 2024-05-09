«بيتك» يقدم التمويل مقابل ضمان مالي.. أونلاين

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي بيتك عن تقديم خدمة التمويل مقابل ضمان مالي أونلاين، حيث يمكن للعملاء الآن انجاز معاملاتهم التمويلية عن طريق KFHonline على تطبيق الموبايل وعلى الموقع الالكتروني لـ بيتك.



وأشار المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد في بيتك، عبدالعزيز السعيد، إلى أن خدمة التمويل مقابل ضمان مالي تعتبر أحد افضل الحلول التمويلية التي يقدمها بيتك لعملائه، فهو نموذج لأبسط الحلول التمويلية المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.



وأضاف أن هذه الخدمة تمكن العملاء من تقديم طلب تمويل على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة أي من فروع بيتك، مشيرا إلى أنه يمكن لأصحاب الودائع الاستثمارية او حسابات التوفير ودون التقيد بسقف اعلى للقسط او المديونية او الحاجة لتوفير العديد من المستندات والالتزامات المعهودة، الحصول على التمويل لما يحتاجون شراءه، حيث يوفر هذا المنتج تغطية الاحتياجات التجارية للعملاء الأفراد للراغبين في إقامة مشاريع خاصة منها: العقارات، العيادات الطبية، المكاتب الهندسية، مكاتب المحاماة، المهن الحرفية، أندية صحية، السيارات... الخ.



وأوضح أن سقف التمويل يكون محدداً بقيمة الوديعة أو مبلغ الحجز من حساب التوفير، فالتمويل يُمنح مقابل ضمان مالي كامل على المديونية الإجمالية، ويكون الحجز على ودائع ثابتة أوحجز من حساب التوفير الشخصي للعميل، ويحصل العميل على مزايا اخرى مثل الارباح التنافسية وفترة ائتمان تصل الى 10 سنوات وتتميز المعاملة بسهولة انجازها.

وتكون ارباح الوديعة سارية للعميل ولا يتم حجزها مقابل المعاملة بالاضافة الى امكانية تمويل العميل بضمان اكثر من وديعة واحدة لنفس المعاملة ولا حد اقصى للتمويل بما أن الوديعة تغطى مبلغ المديونية حسب الضوابط.



ويعبر المنتج عن جهود بيتك لتنويع صيغ الحصول على التمويل وتقديم حلول تمويلية جديدة بأسعار مميزة، بالإضافة الى تسهيل الاجراءات واختصار الوقت والجهد امام العملاء فمثلا المنتج لا يتطلب اي خصم مباشر من الراتب، او اي شهادات او ضامن، وتكون المعاملة سريعة الانجاز لتحقيق طموح العميل فى امتلاك السلعة التي يرغب بها بأسرع وأسهل الطرق الممكنة، بالإضافة الى استمرار حصول العميل على نسب الأرباح المميزة التى توزع على الودائع وحسابات التوفير المقدمة مقابل الحصول على التمويل.



ومن شروط الاستفادة من التمويل مقابل ضمان مالي أن تكون الوديعة مسجلة باسم العميل المستفيد من طلب التمويل وأن تغطي الوديعة قيمة المديونية شاملة التكلفة والأرباح معاً، ولا سقف اعلى لقيمة المعاملة او القسط الشهري، ولا يسمح بالتعامل مع الحسابات المشتركة.



ويشمل المنتج العملاء الافراد، وهو اسرع واسهل وسائل الحصول على التمويل على الاطلاق، اذ لا يحتاج الى اجراءات مطولة، وتتم الموافقة بصورة فورية وفقاً لملاءة العميل المالية، اذ يستهدف تقديم افضل خدمة للعملاء وتحقيق ميزة تفاضلية لعملاء بيتك من حملة الودائع وحسابات التوفير، ما يعزز جهود البيع المتقاطع ومفهوم العميل الواحد، ويحقق الربط بين منظومة الخدمات والمنتجات بشكل تفاضلي يحقق للعملاء مزايا خاصة تسهم في زيادة الارتباط والتواصل بين العملاء وبيتك.



ويحرص بيتك على توفير افضل واسرع الوسائل التقنية للحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة وذلك لتحقيق كافة متطلبات العملاء وخدمتهم التي تاتي في مقدمة اولويات البنك الذي يحرص على تلبية رغباتهم وتحقيق تطلعاتهم وفق اعلى معايير الابتكار والجودة.

