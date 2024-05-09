البورصة تتباين وسط ارتفاع لـ 8 قطاعات

مال وأعمال

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات وسط ارتفاع لـ 8 قطاعات. ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58 %، والعام بـ 0.47 %،وصعد المؤشر الرئيسي 50 بـ 0.22%، بينما انخفض الرئيسي بنحو 0.08 %، عن جلسة الثلاثاء.

سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 59.05 مليون دينار، وزعت على 304.63 ملايين سهم، بتنفيذ 18.63 ألف صفقة.



وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ8 قطاعات على رأسها العقارب ـ1.45 %، بينما تراجعت 3 قطاعات أُخرى في مقدمتها التأمين بـ 1.10 %، واستقر قطاعان. ومن بين 64 سهماً مرتفعاً ، بينما جاء يونيكاب واستقر سعر 13 سهماً.

