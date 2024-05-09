loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

البورصة تتباين وسط ارتفاع لـ 8 قطاعات


تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات وسط ارتفاع لـ 8 قطاعات. ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58 %، والعام بـ 0.47 %،وصعد المؤشر الرئيسي 50 بـ 0.22%، بينما انخفض الرئيسي بنحو 0.08 %، عن جلسة الثلاثاء.
سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 59.05 مليون دينار، وزعت على 304.63 ملايين سهم، بتنفيذ 18.63 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ8 قطاعات على رأسها العقارب ـ1.45 %، بينما تراجعت 3 قطاعات أُخرى في مقدمتها التأمين بـ 1.10 %، واستقر قطاعان. ومن بين 64 سهماً مرتفعاً ، بينما جاء يونيكاب واستقر سعر 13 سهماً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© جريدة ، النهار الكويتية جميع الحقوق محفوظة