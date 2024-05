النيباري التقت خريجي برنامج «ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير»

مال وأعمال

التقت مديرة عام معهد الدراسات المصرفية رنا النيباري بالدفعتين السادسة و السابعة من خريجي برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويُشرف على تنفيذه معهد الدراسات المصرفية، وذلك بهدف خلق كوادر وكفاءات وطنية مُتميزة وقادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية بدولة الكويت والمشاركة بشكل فعّال في بناء الوطن.



وهنأت النيباري الخريجين على تخرجهم، والذي كان بمثابة تحدٍ ليس من السهل تحقيقه. ولكنهم عملوا وثابروا حتى حققوا هذا الإنجاز الصعب المنال بتخرجهم في أفضل الجامعات العالمية في سنة 2022 و 2023، وتمنت لهم دوام التوفيق والنجاح، يُذكر أن الخريجين هم:



- أحمد عمران حيات ، تخرج في:

Imperial College London, United Kingdom تخصص: Master of Business Administration

- ريم أحمد العربيد، تخرج في:University of California, San Diego, USA

تخصص: Master of Business Administration

- حمود فواز الشمري ، تخرج في:

University of Melbourne,Australia

تخصص: Master of Management (Accounting and Finance)

- فهد أنور الرشيد ، الطليحي تخرج في: University of Michigan, USA

تخصص: Master of Business Administration



وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يُعقد بهدف إيفاد الخريجين الكويتيين للحصول على درجة الماجستير من أفضل الجامعات العالمية، طبقاً للتصنيفات العالمية في هذا المجال، مما يُثري خبرة المشاركين ويسهم في إعدادهم للعمل بكفاءة واحترافية عالية وخدمة وطننا الحبيب.