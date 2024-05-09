النفط تراجع مع زيادة المخزونات

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة امس، في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لتكتل أوبك+ في الشهر المقبل. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.36% إلى 82.86 دولاراً للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.32% إلى 78.13 دولاراً للبرميل، بحسب رويترز. وشهد الخامان تراجعا محدودا في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط بعد تقرير لتوقعات وكالة الطاقة الدولية صدر اول من أمس الثلاثاء.



وزادت مخزونات الخام الأميركية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي. وأضافت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضاً.



ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية لمخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي. كما ضغطت على الأسواق توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تكتل (أوبك+) قبل اجتماع للسياسة في الأول من يونيو.



وقال محللون من آي.إن.جي تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بسبب تزايد الجلبة المحيطة بسياسة إنتاج أوبك+... التوقعات هي أن الدول الأعضاء ستمدد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات لما بعد الربع الثاني من هذا العام.

كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة.

