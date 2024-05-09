%90 من معاملات العملات المشفرة وهمية

مال وأعمال

كشف مقياس جديد شاركت في تطويره شركة «فيزا»، أن أكثر من 90% من أحجام معاملات العملات المستقرة لا تأتي من مستخدمين حقيقيين، مما يشير إلى أن مثل هذه الرموز المميزة للعملات المشفرة قد تكون بعيدة كل البعد عن أن تصبح وسيلة دفع شائعة الاستخدام.

وتم تصميم لوحة المعلومات من «فيزا» وAllium Labs لإزالة المعاملات التي بدأتها الروبوتات والمتداولون على نطاق واسع لعزل المعاملات التي أجراها أشخاص حقيقيون.

من بين حوالي 2.2 تريليون دولار أميركي من إجمالي المعاملات في أبريل، نشأ بما قيمته 149 مليار دولار فقط من «نشاط المدفوعات لمستخدمين حقيقيين»، وفقًا لشركة فيزا.

