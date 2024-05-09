التغير المناخي أكثر التحديات تأثيراً على الشركات

مال وأعمال

نظمت، أمس، جمعية المحللين المدققين الداخليين الكويتية ندوة بعنوان عصر جديد في التدقيق الداخلي، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات في القطاع الخاص والعاملين في مجال التدقيق الداخلي.



وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين المدققين الداخليين الكويتية فؤاد العوضي إلى أن الندوة تعكس التحديات التي تواجه مهنة التدقيق الداخلي في وقت تكثر فيه المتغيرات وتتسارع بشكل كبير على مستوى قطاع الأعمال.

كما أن الندوة التي يحاضر فيها رئيسة مجلس إدارة معهد التدقيق الداخلي الدولي سالي آن بعنوان عصر جديد للتدقيق الداخلي بالتعاون مع شركة الهذيل وشركاه للمحاسبين القانونيين. تتزامن مع شهر التوعية العالمي بالتدقيق الداخلي في مايو.



ولفت إلى أن الندوة لن تناقش فقط التحديات ولكن ستناقش الكثير من الفرص لمهنة التدقيق الداخلي، مضيفاً أننا حرصنا على إقامة ورشة عمل لمناقشة نماذج عملية محددة لمعرفة التحديات والمخاطر وكيفية مواجهتها.



ومن جهته، أوضح الشريك في شركة الهذيل وشركاه للمحاسبين القانونيين محمد الهذيل أن الندوة تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بالحوكمة وعلاقتها بالتدقيق الداخلي والعمل على مواكبة المتغيرات العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتكيف مع تلك التحديات.

وأضاف أن الندوة ناقشت أيضاً استقلالية مهنة التدقيق الداخلي وقدرتها على العمل في بيئات الأعمال المختلفة وعلاقة الإدارة التنفيذية بتلك التحديات وكيفية حلها.



وبين الهذيل أن العاملين في مهنة التدقيق الداخلي مطالبون اليوم بضرورة التفكير بشكل مختلف من أجل تطوير المهنة، لأن هناك الكثير من الإشكاليات الجديدة التي تواجه العالم أجمع وتحتاج لمزيد من التغيير والتطوير.

وتناولت رئيس مجلس إدارة معهد التدقيق الداخلي الدولي سالي آن التطورات الكبيرة التي تشهدها مهنة التدقيق الداخلي التي تتطلب منا تغيير نمط التفكير في جميع تلك التحديات التي اختلفت تماما عما كانت عليه قبل 30 عاماً مضت.



وبينت أنه من المهم تجنب الطرق التقليدية والقوالب الجامدة في مجال التدقيق الداخلي وأن نفكر بشكل مختلف وأساسيات التفكير بشكل مختلف.

واستدلت آن على أهمية التفكير باختلاف وتغيير نمط التعامل مع المشكلات مع فعله ستيف جوبز مع شركة آبل حين أكد أن هناك من المجانين ما يريدون تغيير العالم والرؤية بشكل مختلف وهو ما نسعى لتطبيقه في مجال التدقيق الداخلي.



وأشارت إلى أن الكثير من التقارير العالمية مثل تقرير المنافسة العالمي لعام 2024، حدد وبوضوح المخاطر التي تواجه مهنة التدقيق الداخلي والتي أشار 65% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن التغيير المناخي من بين أهم المخاطر التي تواجه المهنة، فيما أشار 53% منهم أن المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي من بين تلك المخاطر.



وبين التقرير أن الاستقطاب المجتمعي والسياسي من بين تلك المخاطر وكذلك تكلفة المعيشة والهجمات الالكترونية، وأشارت إلى أن تلك المخاطر هي أكثر 5 مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي.

ولفتت إلى أن مخاطر الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وتطوير رأس المال البشري من بين التحديات التي تواجه مهنة التدقيق الداخلي، فيما أشارت إلى أن تلك التحديات ستتغير وسيكون الاضطراب الرقمي من بين أهم تلك المخاطر.



وأشارت إلى أن مواجهة تلك التحديات يتطلب وضع خطط واستراتيجيات بأسلوب وطريقة مختلفة لمواجهتها وإعادة التفكير في تلك الأشياء وخلق القيمة المضافة وأن يتم تأدية الأعمال في مجال مهنة التدقيق الداخلي بشكل مختلف.

وأوضحت أن رفع مهارات العاملين في مجال التدقيق الداخلي يتطلب العمل على اختيار عناصر ذات كفاءة عالية وقدرة كبيرة في مواجهة التحديات، بعيداً عن الطرق التقليدية التي قد تعيق الأعمال بدلاً من مواجهتها.



وأوضحت أن المعايير الجديدة في مهنة التدقيق الداخلي تركز على تطوير الأداء وليس على الأداء فقط والتي تصب جميعها في كيفية مواجهة التحديات والمخاطر التكنولوجية الناتجة عن الغش والاحتيال.

وأوضحت آن أن هناك تحديات ومخاطر تفوق بكثير مخاطر الحوكمة، لافتة أن هناك الكثير من المتغيرات التي تحتاج إلى التفكير فيها بشكل مختلف لمواجهتها.



وقالت نحن بحاجة للانتقال إلى منظور أوسع وعدم التركيز على المخاطر واقتناص الفرص التي اختلفت كثيراً عن الماضي.

وأشارت إلى أنه من الواجب التركيز على المنظمات ودفعها للأمام والعمل على جعل تلك المنظمات أكثر استدامة وتقوم بواجباتها ومسؤولياتها المجتمعية

