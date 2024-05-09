«Ooredoo» الكويت تعزز التزامها بتمكين الشباب

مال وأعمال

تأكيداً على التزامها بتمكين الشباب في مجال التعليم، أعلنت Ooredoo الكويت - شركة الاتصالات الرائدة والأولى في مجالات المسؤولية الاجتماعية – أخيراً عن رعايتها لمعرض الفرص الوظيفية السنوي للعام 2024 الذي تقيمه جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، في مبادرة جاءت ضمن شراكة طويلة الأمد بين الطرفين، لسد الفجوة بين المراحل التعليمية والمسارات المهنية في الكويت.

ومع وجود أكثر من 11,500 طالب، وأكثر من 15,000 خريج، تشيد Ooredoo بهذه المؤسسة المرموقة للتعليم العالي كإحدى منارات التميز الأكاديمي في الكويت، إذ تقوم AUM كل سنة بإقامة هذا المعرض الوظيفي الناجح، والذي يجذب أكثر من 60 شركة محلية ودولية مرموقة، وهو ما يشهد على مستوى خريجي AUM الممتاز.

وبدعم من Ooredoo، قدم هذا الحدث الرئيسي لجامعة AUM هذا العام منصة توعوية أكاديمية للطلبة والخريجين، مستضيفةً نخبة من أهم الشخصيات الأكاديمية والريادية كمتحدثين رسميين، مع فرص للاستفادة من ورش عمل وحلقات نقاش حول مهارات التوظيف المطلوبة في سوق العمل حالياً ومستقبلاً.

مشيداً بالنجاح الذي حققه هذا الحدث المهني البارز، وعلق عيسى البشيّر، مدير أول إدارة الموارد البشرية في Ooredoo الكويت: «في عالم شكلته العولمة والتكنولوجيا، بوتيرة تطور أسرع من أي وقت مضى، أصبح التلاقي بين التعليم وتنمية رأس المال البشري والازدهار الاقتصادي أمراً بالغ الأهمية، فإدراكاً لهذه الضرورة الملحة، تظل Ooredoo الكويت حريصة على انتهاز كل فرصة لدعم المبادرات التنموية في مجالات التعليم المختلفة، منها معرض التوظيف لـAUM، والذي تتوافق أهدافه بسلاسة مع استراتيجية Ooredoo المتمثلة في رعاية وتمكين الجيل القادم من القيادات الوطنية».

وسلط الضوء على أهمية توفير فرص التدريب المعرفي اللازمة لتحديد المهارات والمؤهلات المطلوبة من الطلبة، كما نوه بضرورة مشاركة الرؤى الصناعية الريادية مع الأجيال المقبلة على الحياة المهنية، لتقريب المسافات بين تطلعات الشباب والمهن الأكثر ملاءمة المتاحة لهم في سوق العمل.

ومن جهته، علق ناصر العبدلله مدير إدارة الاتصال التسويقي ووسائل التواصل الاجتماعي: «يأتي تطوير رأسمالنا البشري وكوادره الوطنية الماهرة في طليعة أولوياتنا، فنحن نعمل على إعداد جيل يتميز بالمثابرة والمرونة، قادر على التكيف مع التوجهات الحديثة والمتغيرة، مع تجهيزه بالأدوات المهنية اللازمة التي تمكنه وتساعده على النجاح في سوق العمل الديناميكي الحاضر والمستقبلي، والتغلب على تحديات البيئات التنظيمية الحديثة. الأمر الذي سيساعدنا في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في المجتمعات التي نوفر خدماتنا لها.

فنهجنا هذا يعد جزءاً من نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا وعملياتنا وهو ما يمكننا من توفير بيئة عمل داعمة ومرنة وذكية للموظفين».

ومن خلال دمج استراتيجيتها الشاملة لتنمية رأس المال البشري مع أجندة المسؤولية الاجتماعية، تواصل Ooredoo الكويت تعزيز أثرها الإيجابي على مجتمع الشباب، وتمكين أفراده لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت، فمن خلال الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات والقدرات المهنية، تسهم Ooredoo الكويت في تحقيق النمو والازدهار للمجتمع على المدى الطويل.

