تكريم «الأهلي» على رعايته الذهبية لمعرض «AUM» الوظيفي

مال وأعمال

تم تكريم البنك الأهلي الكويتي من قبل جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) خلال الحفل الختامي للمعرض الوظيفي السنوي العاشر. وكان البنك الأهلي الكويتي قد أكد خلال رعايته الذهبية للمعرض، دعمه المستمر للتعليم وتطوير مواهب الشباب، والتزامه الدائم بتمكين الجيل القادم من الموظفين.

وتفاعل ممثلو البنك الأهلي الكويتي خلال المعرض مع الطلبة والخريجين في جناحه الخاص، وقاموا باستعراض بيئة العمل التي يوفرها للموظفين لديه، فضلاً عن تعريف الحضور بالمسارات الوظيفية المتنوعة وآفاق النمو المتاحة داخل البنك.

وتعليقاً على رعاية المعرض، صرحت أفراح الأربش مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك: «المشاركة في معرض AUM تجسّد التزامنا برعاية المواهب الشابة وتعزيز فرص التطوير الوظيفي، لكونه يشكل منصة ممتازة للطلبة لاستكشاف الخيارات الوظيفية المختلفة واكتساب رؤى قيمة والتوعية بالصناعة المصرفية».

وأتاح الحدث الذي يربط الطلبة بأصحاب العمل المحتملين، الفرصة للبنك الأهلي الكويتي للتعرف على المواهب وأصحاب الكفاءات من الطلبة والخريجين، وجذب الكفاءات من الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة بنموه ونجاحه على جميع الصعد.

علاوة على ذلك، تؤكد رعاية البنك الأهلي الكويتي للمعرض تفانيه في دعم المواهب الوطنية وتعزيز القوى العاملة في دولة الكويت، حيث يظهر من خلال هذه المبادرات التزامه بالاستثمار في المواهب من الكوادر الوطنية، وتوفير فرص النمو الوظيفي لفريق عمله، والمساهمة بالتنمية الاقتصادية الشاملة في دولة الكويت.

وأضافت الأربش «نفخر بدعم المواهب الوطنية وتوفير فرص النمو والتطوير المهني، ونهدف من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات إلى تمكين الطلبة والخريجين من تحقيق أهدافهم والمساهمة بشكل هادف في نجاحات القطاع المصرفي وبقية القطاعات».

وشكرت الأربش إدارة الجامعة على تكريمها البنك في الحفل، لافتة إلى أهمية المعرض الذي تنظمه سنوياً، والذي يتيح الفرصة للتعرف على الطلبة واهتماماتهم الوظيفية، من أجل السعي لتلبيتها بأفضل طريقة ممكنة.

وشكل هذا الحدث منصة محورية للطلبة والخريجين والمتخصصين من مختلف القطاعات للتواصل واستكشاف الفرص الوظيفية، في وقت أكد البنك الأهلي الكويتي من خلال رعايته ومشاركته في المعرض دوره الرئيسى في تعزيز ثقافة التميز في الصناعة المصرفية.

