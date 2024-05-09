مؤتمر القمة العربية القادم ومهمته الوجودية

آراء

لا شيء يثير الحيرة والاستغراب في النفس أكثر من أصوات المطبلين وهم ينادون بضرورة العمل من أجل السلام.. السلام؟! السلام أولاً مع من؟ مع الصهيونية العالمية التي، في غفلة من الزمن، ومن خلال بعض دول الغرب الحقيرة الاستعمارية، حشدوا ملايين الأغراب وجاؤوا بهم ليستولوا على أرض فلسطين العربية المسلمة المسيحية وليشرّدوا أهلها الذين عاشوا فيها عبر القرون؟



مع القوى الصهيونية التي أعطتها هيئة الأمم المتحدة، زوراً وبهتاناً وبدون وجه حق لها، خمسين في المئة من أرض فلسطين، لكنها شيئاً فشيئاً وبمساعدة حقيرة من قبل الأصولية المسيحية الصهيونية الأميركية، استولت على خمس وثمانين في المئة من أرض فلسطين التاريخية، وهي تخطط للاستيلاء على الباقي لتعلن فلسطين أرضاً يهودية لا يحق أن يعيش فيها الفلسطيني المسلم أو المسيحي؟



أم مع القوى الصهيونية التي لا يزال قادتها ينادون بأرض اسرائيل الكبرى، الممتدة من النيل إلى الفرات؟ ويصرحون ليل نهار بأنهم لن يقبلوا بأقل من أن يكونوا سادة منطقة الشرق الأوسط؟

وإذا تعاملنا مع الأوضاع الكارثية في السودان، فعن أي سلام نتحدث؟ أهو سلام الجيش الوطني الشرعي، وقوة الاستقرار والسلام والتنمية لشعب السودان، مسنوداً من الأكثرية السّاحقة من قوى المجتمع المدني الحزبية والعرقية والأهلية،



في حربه ضدّ خليط من الميليشيات الأفريقية المرتزقة غير العربية المدعومة والمدفوعة الأجر من بعض دول الغرب الاستعمارية الطامعة في ثروات السودان ومن الكيان الصهيوني الطامع في تجزئة السودان إلى نتف من القبائل المتصارعة وإلى بلد ناكر لهويته العروبية والإسلامية، ومن، ويا أسفاه وحسرتاه، من بعض القوى العربية التي تموّل وتسلّح وتسند تلك الميليشيات لأسباب متناقضة مع الالتزامات القومية ومع الأخوة الإسلامية في أبسط مستوياتها؟ والنتيجة هي ليست إضعاف السودان فقط وإنما إضعاف مصر الأخت الكبرى المرتبطة ارتباطاً وجودياً وتاريخياً وحضارياً وأمناً مائياً بالسودان الشقيق.



والأمر نفسه ينطبق على مآسي وكوارث ليبيا وسورية واليمن ولبنان والعراق، بل وبعض دول الخليج العربي الذي يواجه الأطماع والابتزاز والاستباحة والصراعات المذهبية والهجمة النجنيسية غير العربية وغير المسلمة المتعاظمة.



نعاود طرح تلك الملاحظات وتلك الأسئلة وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربي بعد حوالي أسبوع. فهل سيواجه المؤتمر تلك الأسئلة وتلك الأوضاع بروح المسؤولية القومية التعاضدية الجادة المشتركة، أم أنه سيظل يعاود الدوران المظهري غير الفاعل حول تلك الأوضاع، ويكتفي بجمل العلاقات العامة التي لا تغيرّ أوضاع هذه الأمة الكارثية، ويسمح لنفسه مرة أخرى بأن يتسلم بعضه توجيهات أميركية، وبالتالي صهيونية، بشأن الخطوط الحمر وبشأن ما هو مسموح وما هو مرفوض من قبل واشنطن ومن تخدمهم واشنطن؟



ونحن نقول للمؤتمر، بكل احترام وتقدير، أن يدرك بأن الشارع العربي ما عاد يستطيع تحمّل رؤية كوارث تدمير مدنه وقراه وموت أطفاله ونسائه تحت الأنقاض والتدمير المجنون، ونناشد المؤتمر ألا يوصل ذلك الشارع إلى الحالة الشمشونية وتدمير المعبد عليه وعلى كل من يتفرّجون على عذاباته ومحنه.



إننا نعتقد بأنه سيكون من الخطأ أن يرفع هذا المؤتمر رايات السلام قبل أن يحارب وينكّس رايات الشر الكثيرة التي تحملها بعض أيادي الخارج والداخل. إن مدّ يد السلام يجب أن يسبقها دحر شياطين الإنس في الكثير من الأقطار العربية والذين يتوالدون ويتعاظمون بشكل لم تعرفه هذه الأمة طيلة تاريخها.

إن مهمّتهم تاريخية، بل ووجودية، فهل نأمل أن تنافش في مؤتمرهم تلك المهمة ويصار إلى تفعيلها؟

