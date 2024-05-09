آراء

النسمة والنسيم وتعني كل كائن حي فيه روح وجمع النسمة هو نسمات، إنسان، نفس ويمكن استخدام الكلمة عندما تقول مليون نسمة أي مليون نفس أو شخص أو كائن حي.

الفكرة من هذه الكلمة هي استثمار وقت الفراغ لدى طلاب المدارس وعطلة نهاية السنة على الأبواب.



أتمنى من الجهات الرسمية الداعمة للأعمال التطوعية أن يتبنوا مشروع زراعة مليون شتلة بكل محافظة، ولدينا عدد ست محافظات الناتج بالطبع ستة ملايين شتلة على أن تشكل فرق تطوعية لكل محافظة تشتل عدد نصف مليون شتلة داخل المحافظة ونصف مليون شتلة على الحدود الشمالية والجنوبية، علماً بأن تكلفة زراعة الشتلات بسيطة جداً لا تتجاوز دينارا واحدا للشتلة مع المواد المصاحبة تصل إلى ثلاثة دنانير للشتلة فذلك على أعلى تقدير ويكون الناتج ثلاثة ملايين دينار لكل محافظة، وتكون مصطحبة بحملة إعلامية تحث الشباب على المشاركة بهذا المشروع وليستمر هذا المشروع الوطني كل عام ويحدد له تاريخ من كل عام يحتفل به مثلاً أسبوع التخضير أو أسبوع البيئة.



وهنا أتذكر المشروع الوطني الذي تم تنفيذه في عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله، وكانت رغبة سامية منه رحمه الله واستمر فترة طويلة والجميع ساهم فيها وها هي نتيجة ذلك المشروع التخضير حيث نرى اليوم الحزام الأخضر على طول الطريق لنستمر بزراعة هذه الأحزمة الخضراء كل عام ولا نتوقف لنجعل الكويت غابة خضراء وكذلك نستفيد من موانع الغبار والطقس الملوث، لذا أتمنى أن تشكل مجموعات تطوعية تشغل طلبة المدارس بأسبوع التخضير أو أسبوع البيئة وعلى جميع جهات الدولة المساهمة بهذا المشروع للتعاون ولنجعل الكويت غابة خضراء.



حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الله. الوطن. الأمير.

