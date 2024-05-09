آراء

بوريدان فيلسوف عاش في القرن الرابع عشر، وهو صاحب نظرية تفلسف الحمار فمات جوعاً هي مفارقة فلسفية تشير إلى حرية الإرادة، وضعها في موقف افتراضي حيث يتم وضع حمار جائع وعطش في منتصف الطريق بالضبط بين كومة من القش وسطل من الماء.



والمفارقة تفترض بأن جوعه مساو لعطشه حيث يبقى الحمار مترددا بين الأكل والشرب لا يستطيع اختيار أي منهما وتفضيله على حساب الآخر. والنتيجة أن حمار جان بوريدان مات لأنه لم يستطع اتخاذ أي قرار عقلاني بين القش والماء.



الحمار لانه بلا عقل اذن هو بلا إرادة لذلك اصيب بشلل في الاختيار أدى إلى موته.

في عصرنا الحالي ان الانسان رغم ان لديه العقل وبالتالي الإرادة إلا أنه ايضا يصاب بشلل في الاختيار لان كل ما يحتاجه متوفر بكثرة وبشكل جذاب يجعله عاجزا عن الاختيار، إن كثرة الاختيارات ظاهرة جديدة فرضتها علينا الحداثة والتطور وحولت الوفرة إلى نقمة، واصبحت اختياراتنا معتمدة على قيمة موحدة مقبولة مفروضة على الجميع، اصبحنا نختار ليس لقيمة الشيء في تلبية احتياجاتنا او لأهمية الاختيار بالنسبة لظروفنا ومحيطنا البيئي والاجتماعي ولكن نختار لقيمة مفروضة من الناس وحتى لا نسير لوحدنا في الاتجاه المعاكس.



فكثرة الخيارات المتاحة أمامنا أصابتنا بالحيرة وجعلتنا أقل رضا عن اختياراتنا مهما كانت، وأدخلتنا في حالة من الضغط وعدم اليقين، خصوصا اذا كانت الخيارات متساوية في الاهمية مثل القش والماء مما سبب لنا الإحباط والغضب وفي بعض الأحيان نتجنب الاختيار أصلاً.



اعتقد الفيلسوف اليوناني أبيقور أن الحياة البسيطة هي مفتاح السعادة، لذلك عاش حياة بسيطة وتجنب الملاحقات والرغبات المادية.إن الخيارات التي نختارها لإرضاء الناس والمقارنات الاجتماعية تؤدي إلى الارتباك والمعاناة غير الضرورية وإلى عدم الرضا وبالتالي الفشل في تحديد مسؤولياتنا في ما هو الأفضل لنا، فمن خلال تبسيط خياراتنا، يمكننا أن نعيش حياة أكثر سعادة.



أن تكون حراً في خياراتك يعني أن تؤمن بعقلك وقلبك...

كلما كان هناك المزيد من الخيارات زاد احتمال اختيار الشخص لخيار غير مثالي، وهو الاحتمال الذي يمكنه القضاء على أي متعة قد يحصل عليها هذا الشخص من اختياره الفعلي...

باري شوارتز

