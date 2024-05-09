آراء

إشكالية فقهية قد تكون، مغالطة لها تاريخ ربما، البحث للبحث أم البحث للمجتمع؟ سؤال ظل عالقاً في مؤلفات الفيلسوف الانجليزي إرنست فيشر في كتابيه الشهيرين، الفن للفن، والفن للمجتمع؟ هو السؤال ذاته الذي يفرد قلاعه المشرعة على المحيط الأكاديمي ولكن بصورة ترتبط بالتراتبية العلمية القائمة على بناء المبنى عليه، وعلى تجنب هدم النظريات، بل والإضافة عليها.



السؤال ذاته تم طرحه خلال الفترة من 2 – 5 مايو الحالي بمؤتمر معامل التأثير العربي للبحوث المنشورة في العاصمة الإمارتية أبوظبي، برعاية الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، وبحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات العربية والنخب الأكاديمية المتفكرة، وتلك التي ترتبط بحوثها بكينونة الكون ومشكلاته، وبأهمية البحث العلمي من أجل إيجاد قاعدة يمكن البناء عليها لعلاج مشكلات عاجلة، وقضايا عالقة، ومعضلات غير قابلة للحلحلة.



المؤتمر وضع جل تركيزه على ضرورة الاهتمام بنشر البحوث العلمية باللغة العربية، وتوصل إلى العديد من التوصيات أهمها أن يكون هناك قرار سياسي يؤكد على الناشرين العرب بضرورة نشر البحوث التي لديهم بلغات أخرى غير العربية، بعمل ملخص مكتوب في نهاية كل بحث أو رسالة، على أن يكون هذا الملخص مترجماً إلى اللغة العربية خاصة إذا كان صاحب البحث عربي.



ولبهاء الطالع أن المؤتمر قد اختارني لأكون شخصية العام 2024 نظراً لما تم تقديمه من خدمات للعملية التعليمية الأكاديمية على المستويات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى البحوث العلمية التي أنجزتها خلال فترة ليست بالقصيرة في العديد من المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب تأكيد ترجمة كل الجهود المبذولة على هيئة مؤسسات وقرارات مؤثرة في المجتمع المحيط وفي الشق العلمي والأكاديمي وعلى نطاق خدمة المجتمع، وأهمها تأسيس أول جامعة خاصة في مملكة البحرين بعد أن كانت فكرتها سباقة لجميع الأفكار ذات العلاقة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



وأحمد الله وأشكر فضله أن هذا الاختيار قد جاء في وقت أشعر فيه شخصياً بأن تقدم الأمم يقوم على العلم والمعلوماتية، وإنتاج الحضارة وليس استهلاكها، هذا ما حدث بالنسبة للعلماء والبازغين الذين حصلوا على نوبل في مختلف العلوم والفنون والآداب، خاصةً هؤلاء الذين ينتمون إلى جامعات الصف الأول عالمياً وأهمها هارفارد وديوك وبرينستون وستانفورد ومعهد إم.آي.تي وغيرها من المؤسسات العلمية التي قادت بلادها لتعتلي عرش التقدم والإجادة،



والسيطرة على التكنولوجيا وعلى العقل المحرك للتقنية، وفي آخر المطاف كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والفنتك، وعلوم التحقق من جودة الأشياء ومدى قدرتها على محاكاة المجتمعات الإنسانية والتجمعات البشرية.



إرنست فيشر عندما طرح سؤاله العويص كان يريد أن يعطي لكل ذي حقٍ حقه، أن يكون الفن للفن، والفن للمجتمع في الوقت ذاته، الفن كقيمة إنسانية مؤثرة وخالدة، وفي آن واحد يعطي للفن وظيفة مجتمعية يرتقي من خلاله بأذواق الناس، ويطور من أفكارهم، ويشحذ همومهم، ويقوي عزائمهم.

من هنا، كان اقتراحي بضرورة أن يتم نشر البحوث العلمية باللغة العربية إذا ما كان أصحابها عرباً، والباحثون ينتمون إلى منطقتنا حتى لو كان البحث العلمي مكتوباً بلغات أخرى.



المؤتمر خرج بفكر، وتوصل إلى حقائق تضع البحث العلمي، بل وتضع جامعاتنا العربية على طريق الوصول إلى كل من يسعى للعلم والمعرفة، وكل من يحاول أن يجد لنفسه مكاناً تحت شمس الحضارة لكي يرتقي بنفسه وبأمته ومجتمعه المحيط.



الفن للفن.. نعم، تماماً مثلما هو للمجتمع، البحث العلمي والنشر وجهان لعملة واحدة ولو كان البحث محاكياً لفرضيات علمية بحتة، ومستخرجاً من أصول نظرية لا يمكن تفكيك نتائجها مجتمعياً.



بالنتيجة، نحن نسعى لتوظيف البحث العلمي لكي يعالج مشاكلنا، يرتقي بنا، بصناعتنا الوطنية، وبأحلامنا المجتمعية، وأوضاعنا الاقتصادية والثقافية، والله الموفق والمستعان.

