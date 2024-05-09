وفي الليالي… لن يفتقد البدر!

آراء

تساقطت القافيات وانكسر وزن الشعر وبدأت المفردات بالندب.

أي عتمة أُدرجت على ساحل الشعر رحل الأمير والشاعر والانسان.. بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز رحل الذي كان يلضم كل مفردة بابتسامته رحل من كان رمز السكينة والوقار فبرحيله.. ذهب نصف الشعر الحداثي البدر أو هكذا كان يناديه محبوه.



لم يكن شاعراً استثنائيا.. بل كان الأيقونة وصندوق الحكايا التي حفظت لنصف قرن شعراً كاد أن يندثر لولاه، لعل الكثير هنا.. سيتحدث عن شعره وجمال قصائده، سيتحدثون عن النجوم التي غنت ما خطت يداه شعرا، سيعيدون سماع أغنيات محمد عبده أرفض المسافة وأبعتذر وصوتك يناديني وأغنيات طلال المداح وسوالف الليل والرويشد وعبدالكريم عبدالقادر وراشد الماجد والكثير، لكني سأتوقف عند حكاية… قلما يعرفها الجيل الجديد، في بداية الثمانينيات كان الشعر الفصيح متسيدا بينما الشعر النبطي في أفول لم يكن هناك اهتمام في هذا الجانب الا شذرات هنا وهناك إلا أن هذا الواقع تغير….



عندما قام الشاعر ناصر السبيعي باصدار مجلة المختلف وبدعم ممن…. من البدر مادياً ومعنويا واحتواء كل الوجوه الشابة، كانت المختلف هي بوابة تلك الأسماء التي نثرها بدر بن عبدالمحسن كنجوم في فضاء لم يكن إلا خالياً قبله، ظهر جيل بفضل دعمه، جيل لا يزال حديث الناس مثل الراحل مساعد الرشيدي ونايف صقر وفهد عافت وناصر السبيعي ونايف الرشيدي وضيدان بن قضعان وآخرين، ثم تلاه جيل بعد جيل، الى نهاية التسعينيات….



البدر… هو كان ذلك الفضاء الذين احتضن تلك النجوم، ولولاه… لربما ظل حتى يومنا هذا الشعر النبطي منحسراً!!

البدر قد يكون الشاعر الوحيد الذي أراد أن يرى شعراء أفضل منه لم يدخل في منافسة أو يعرف غيرة، بل كان مؤمناً بمنح كل صاحب موهبة أرضا يفترش فيها قصائده ويزرعها ليحصد ثمارها، نعم هو كان خلف الشاعر ناصر السبيعي صانع النجوم.. كان مشروعا ذا حلم وتحقق ولا تزال الساحة تحصد ثماره حتى يومنا هذا.



البدر… مواقفه الإنسانية أكبر بكثير من شعره أيضا، فخلال غزو العراق للكويت… استضاف في قصره كل شعراء واعلاميي الكويت،

ولم يبخل بشيء كريم اليد والقلب واللسان.. نبيل وقبلها فارس…. قد لا يتكرر في واقعنا المعاصر، لكن… عزاءنا أن قصائده ودواوينه ستظل حاضرة حية معنا عزاءنا أن مفردته.. ستظل متميزة عن غيرها، ستظل هي الأجمل… والأكثر عذوبة.



البدر… رحل فبكته القصائد… ورثته القلوب فما زال الكثير من محبيه… غير مصدق رحيله، وما زال صوت شعره يصدح في كل المواقع وصورته التي حضرت بابتسامته

رحل البدر… لكنه باقٍ بكل شيء معنا!

