أردوغان: ندعم سيادة الكويت وسلامتها الإقليمية والأمنية

الأولى

أكد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أن زيارة الدولة التي قام بها سموه الى تركيا تعزز آفاق التعاون البناء بين البلدين في جميع المجالات والميادين، بما يحقق أهدافهما المشتركة ومصالحهما المتبادلة، ويلبي آمال شعبينا وتطلعاتهما نحو مزيد من التنمية والازدهار.

جاء ذلك في برقية شكر بعثها سمو أمير البلاد الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ختام زيارة الدولة التي قام بها سموه الى أنقرة واستمرت يومين.



وقال سموه في نص البرقية: يسرنا ونحن نغادر الجمهورية التركية بعد زيارة دولة أن نعبر لكم عن بالغ تقديرنا وامتناننا لما لقيناه وأعضاء الوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة، عكسا عمق الروابط التاريخية الوثيقة وعلاقات الصداقة الراسخة بين بلدينا وشعبينا،



كما أود أن أعرب لكم عن أسمى معاني الشكر والعرفان على منحي وسام الدولة، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع، ومثمنا هذه البادرة الكريمة من لدنكم، والتي تعكس عمق علاقات الشراكة والصداقة بين بلدينا، كما أبعث لكم أطيب تمنياتي الشخصية لكم بموفور الصحة وتمام العافية، راجيا للجمهورية التركية وشعبها دوام التقدم والرفعة.



ووجه صاحب السمو أمير البلاد دعوة الى الرئيس التركي لزيارة الكويت.

وعلى الصعيد ذاته قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها إن الرئيس رجب طيب أردوغان وسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بحثا في لقائهما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والهجمات الإسرائيلية على غزة.



ونقل البيان أن الزعيمين بحثا التعاون بين البلدين في مجالات الدبلوماسية والصحة والثقافة والسياحة والتعليم.وأشار الى ان الرئيس أردوغان أكد على استمرار دعم تركيا لسيادة الكويت وسلامتها الإقليمية وأمنها وأن الاتصالات بين البلدين ستستمر بشكل وثيق على جميع المستويات.



وذكر البيان أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة كانت أيضا ضمن ملفات اللقاء حيث أكد الرئيس أردوغان أن موقف الكويت ضد الظلم الإسرائيلي يتمتع بالأهمية وأن هذا الموقف يضيف قوة للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن تركيا تسعى جاهدة منذ البداية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.



كما أشار الرئيس أردوغان إلى أهمية تطوير التعاون بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا، مؤكدا في هذا الإطار أهمية دعم الكويت لهذه الجهود التي ستؤدي إلى فتح نوافذ لفرص جديدة.



ولفت البيان إلى أن زيارة سمو أمير البلاد إلى تركيا جاءت بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل مفصل خلال لقاء الزعيمين.



وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث الخطوات المتخذة في العديد من المجالات انطلاقا من الصناعات الدفاعية بالاضافة إلى سبل الارتقاء بحجم التجارة بين تركيا والكويت إلى خمسة مليارات دولار، كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إعادة تفعيل آلية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والكويت وأن تشجيع الاستثمارات والتجارة المتبادلة من مصلحة البلدين.



وأكد بيان كويتي صدر في ختام الزيارة ان الرئيس التركي اعرب عن تقديره للجهود الحميدة للكويت ودورها الإنساني الريادي على الصعيدين الاقليمي والدولي ومواقفها وسياساتها المتزنة الهادفة إلى تحقيق الازدهار للشعوب وتقريب وجهات النظر.