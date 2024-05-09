الولايات المتحدة ثمَّنت للكويت تسهيل عودة أميركيين وأوروبيين من سورية

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أشادت الولايات المتحدة بالدعم الذي قدمته الكويت من اجل تسهيل عودة مواطنين أميركيين وأوروبيين إلى بلدانهم من شمال شرق سورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في الإيجاز الصحافي اليومي: نشكر شركاءنا ونثني على إظهارهم القيادة لاسيما الدعم الذي قدمته الحكومة الكويتية لتسهيل عودة مواطنين إلى بلدانهم.



وأضاف ميلر: إن الخارجية الأميركية نجحت في إعادة 11 مواطنا أميركيا وتسهيل عودة ستة مواطنين كنديين وأربعة هولنديين وفنلندي بمن فيهم ثمانية أطفال، مشيدا بـالتنسيق الوثيق مع الشركاء عبر الوكالات لاجراء عملية الاعادة المعقدة.

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل أكبر عملية إعادة فردية لمواطنين أميركيين من شمال شرق سورية.



وأضاف: إنه ما زال هناك حوالي 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة غير سورية في مخيمي الهول والروج للنازحين معظمهم من الأطفال داعيا الحكومات أثناء قيامها بإعادة مواطنيها إلى إظهار الاهتمام والمرونة لضمان بقاء الأسر مجتمعة إلى أقصى حد ممكن.



وأكد ميلر أن الحل الدائم والوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومنشآت الاعتقال في شمال شرق سورية يتمثل في إعادة المواطنين إلى دولهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، مشددا على التزام بلاده بمساعدة الدول التي تسعى لإعادة مواطنيها من شمال شرق سورية وإيجاد الحلول لغير القادرين على العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم.