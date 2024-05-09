مذبحة رفح.. إسرائيل تبيد وتفاوض!

الأولى

رفح - الوكالات: شنّ الجيش الإسرائيلي فجر أمس غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة الذي يهدد بتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق فيها في وقت استبقت اسرائيل مفاوضات الفرصة الأخيرة للتوصل إلى هدنة في القطاع بالتأكيد على انها لا ترى اي انفراجة وسط تدهور كارثي سريع للأوضاع الانسانية في آخر مدينة ماتزال قائمة بالقطاع.... (طالع ص16).



واستؤنفت في القاهرة المفاوضات بحضور وفد إسرائيلي وممثلين لحركة حماس بالإضافة إلى وسطاء قطريين وأميركيين ومصريين، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وبهدف التوصل إلى هدنة وتجنب حمام دم في رفح في حال وقوع هجوم، يسعى الوسطاء إلى إيجاد أرضية مشتركة بين حماس وإسرائيل.



وقال مصدر في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته ستكون هذه الجولة حاسمة .

وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن الكرة باتت في ملعب إسرائيل والإدارة الأميركية، موضحاً أن نص الاتفاق الذي وافقت عليه الحركة اعتمدته واشنطن.

في المقابل قال مسؤول إسرائيلي، أمس إن إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقق انفراجة في المحادثات.



وتسببت ما تزعم قوات الاحتلال الإسرائيلية بأنها عملية محدودة في رفح، جنوب قطاع غزة، بعواقب مدمرة على مدار اليومين الماضيين على العاملين الطبيين والمرضى في جميع أنحاء القطاع وفقا لما كشفه أطباء ومجموعات المساعدات الإنسانية، لصحيفة نيويورك تايمز.

واعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها بدأت عملية لإجلاء المرضى في مستشفى رفح الإندونيسي الميداني تحت القصف بينما قال د. مروان الهمص، مدير المستشفى للصحيفة الوضع ليس خطيرا، الوضع كارثي، كارثي، كارثي.

وتحت ضغط الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل امس إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي المستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية. لكن جولييت توما المتحدثة باسم وكالة الاونروا اكدت أن المعبر غير مفتوح.



على صعيد آخر، كشفت مصادر فلسطينية أن واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه سيتم إغلاق معبر رفح، بعد سيطرة إسرائيل عليه من الجانب الفلسطيني. وقالت المصادر لقناة سكاي نيوز عربية إن شركة أميركية خاصة ستتولى إدارة معبر كرم أبو سالم، لحين تولي السلطة الفلسطينية المهمة من الجانب الفلسطيني.